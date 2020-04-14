«МиГи» и «Сушки» спасают Северную Корею от нашествия Covid-19

Несмотря на то, что Северная Корея продолжает заявлять, что на ее территории нет подтвержденных зараженных коронавирусом Covid-19, сессия парламента КНДР состоялась в Пхеньяне без участия лидера страны Ким Чен Ына.

Впрочем, накануне глава страны все же присутствовал на заседании политбюро центрального комитета Трудовой партии Кореи, где обсуждались вопросы бюджета, кадровые перестановки и противодействие пандемии коронавируса, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Позже в твитах был опубликован фотоотчет о посещении Ким Чен Ыном в день космонавтики военного аэродрома в Сунчхоне. В этот день северокорейский лидер проинспектировал ударные ВВС страны, на вооружении которых стоят истребители Миг-29 «Fulcrum» и Су-25 «Frogfoot».