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«МиГи» и «Сушки» спасают Северную Корею от нашествия Covid-19

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Источник изображения: vpk-news.ru

Несмотря на то, что Северная Корея продолжает заявлять, что на ее территории нет подтвержденных зараженных коронавирусом Covid-19, сессия парламента КНДР состоялась в Пхеньяне без участия лидера страны Ким Чен Ына.

Впрочем, накануне глава страны все же присутствовал на заседании политбюро центрального комитета Трудовой партии Кореи, где обсуждались вопросы бюджета, кадровые перестановки и противодействие пандемии коронавируса, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Позже в твитах был опубликован фотоотчет о посещении Ким Чен Ыном в день космонавтики военного аэродрома в Сунчхоне. В этот день северокорейский лидер проинспектировал ударные ВВС страны, на вооружении которых стоят истребители Миг-29 «Fulcrum»  и Су-25 «Frogfoot».

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Страны
КНДР
Продукция
МиГ-29
Су-25
Персоны
Ким Чен Ын
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