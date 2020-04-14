Войти
WarSpot

«Леди-драконы» ещё полетают

393
0
0
Источник изображения: warspot.ru

U-2 Dragon Lady был разработан в 50-е годы, но всё ещё состоит на вооружении американской авиации. Вчера, 12 апреля, портал aerotechnews.com сообщил о том, что ВВС США заказали компании Lockheed Martin модернизацию самолётов-разведчиков.

Пакет улучшений затронет авионику U-2, его компьютерные системы и системы связи. Модернизация позволит самолёту в полной мере взаимодействовать в единой системе управления ВС США. Программа получила название Avionics Tech Refresh и будет стоить порядка $50 млн.

Посадка самолёта U-2 Dragon Lady

Источник изображения: defence24.pl

«Универсальный и надёжный самолёт U-2S является самой мощной на сегодняшний день высотной системой ISR в парке. Контракт Avionics Tech Refresh предоставит нашим военным первоклассные самолёты, обеспечивая глобальную безопасность сейчас и в будущем», — рассказала Ирен Хелли, программный директор U-2.

U-2 Dragon Lady был разработан в 50-е годы в качестве «несбиваемого» разведывательного средства (высота полёта — более 20 км). За время производства было собрано 86 самолётов в различных модификациях, из которых, по данным на 2016 год, на вооружении ВВС США числилось 26 единиц модификации U-2S и 5 единиц модификации TU-2S. В 2016 году корпорация Lockheed Martin объявила о разработке на базе U-2 высотной системы ПВО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Lockheed U-2
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
ИТ
Похожие новости
28.11.2013
Китай опасается «вставки жучков» в импортируемых видах вооружений
18.03.2013
Флоты в поисках точного удара
11.10.2011
Россия: Китай шпионит старомодным способом ("ABC News", США)
03.11.2010
Мировой ВПК сегодня и завтра
12.03.2007
Таинственное пятое поколение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.04 11:38
  • 203
Страна не работает до 30 апреля
  • 14.04 11:23
  • 7
В Совбезе призвали создать новую медиаполитику по воспитанию молодежи
  • 14.04 11:21
  • 39
Ракетный Истребитель Танков(РИТ).
  • 14.04 11:12
  • 464
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 14.04 10:48
  • 1
В армию поступили модернизированные танки Т-90М "Прорыв"
  • 14.04 10:45
  • 1
Эксперт сравнил характеристики танка Т-90М с зарубежными аналогами
  • 14.04 10:44
  • 4
Чжунго цзюнван (Китай): Крым был демонстрацией российской «гибридной войны»
  • 14.04 10:42
  • 9
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 14.04 10:13
  • 5
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 14.04 10:07
  • 3
США попрощаются с гегемонией: как изменится мировой порядок
  • 14.04 08:05
  • 2
Боестолкновение на границе ядерных держав: Индия нанесла удар с применением 155-мм гаубиц FH77 Bofors
  • 14.04 07:02
  • 19
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 14.04 06:44
  • 1
Путин заявил, что для борьбы с коронавирусом при необходимости следует задействовать Минобороны РФ
  • 14.04 00:53
  • 6
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 13.04 22:26
  • 9
"Впихнули для экономии": Роскосмос снова разбирает "Протоны"