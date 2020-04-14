«Леди-драконы» ещё полетают

U-2 Dragon Lady был разработан в 50-е годы, но всё ещё состоит на вооружении американской авиации. Вчера, 12 апреля, портал aerotechnews.com сообщил о том, что ВВС США заказали компании Lockheed Martin модернизацию самолётов-разведчиков.

Пакет улучшений затронет авионику U-2, его компьютерные системы и системы связи. Модернизация позволит самолёту в полной мере взаимодействовать в единой системе управления ВС США. Программа получила название Avionics Tech Refresh и будет стоить порядка $50 млн.

Посадка самолёта U-2 Dragon Lady Источник изображения: defence24.pl

«Универсальный и надёжный самолёт U-2S является самой мощной на сегодняшний день высотной системой ISR в парке. Контракт Avionics Tech Refresh предоставит нашим военным первоклассные самолёты, обеспечивая глобальную безопасность сейчас и в будущем», — рассказала Ирен Хелли, программный директор U-2.

U-2 Dragon Lady был разработан в 50-е годы в качестве «несбиваемого» разведывательного средства (высота полёта — более 20 км). За время производства было собрано 86 самолётов в различных модификациях, из которых, по данным на 2016 год, на вооружении ВВС США числилось 26 единиц модификации U-2S и 5 единиц модификации TU-2S. В 2016 году корпорация Lockheed Martin объявила о разработке на базе U-2 высотной системы ПВО.