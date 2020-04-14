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Известия.ru

Российская армия получила первую партию модернизированных танков Т-90М

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Первая партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв» поступила на баланс российских Вооруженных сил. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

«Первые поставки модернизированных танков Т-90М «Прорыв» в гвардейскую танковую армию Западного военного округа, дислоцирующуюся на территории 5 регионов России, начались в апреле текущего года», — приводит слова командующего армией генерал-лейтенанта Сергея Киселя ТАСС.

Он отметил, что несколько Т-90М поступило в распоряжение Таманской мотострелковой дивизии.

Кроме того, по его словам, в 1-й гвардейской танковой армии ЗВО завершено обучение управление и стрельбе на новых танках. «В танковой армии применяются несколько десятков разновидностей тренажеров: для обучения экипажей танков Т-80, Т-72Б3, Т-90», — добавил Кисель.

В марте два российских танка вошли в рейтинг лучших в мире. Эксперты высоко оценили возможности Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв».

В начале февраля военный эксперт Александр Михайлов назвал конкурентное преимущество российского танка Т-90М «Прорыв». Он отметил, что схожие иностранные машины тяжелее и дороже отечественной модели.

Т90М — модификация танка Т-90. В обновленной модели используется мощный дизельный двигатель и новый бронированный модуль с 125-мм пушкой. На танке установлена высокоавтоматизированная система управления огнем «Калина», дистанционно управляемая зенитная пулеметная установка «Корд-МТ».

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