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Деловая газета "Взгляд"

Корабли СФ на учениях поставили мины для обнаруженной подлодки «противника»

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МПК-203 "Юнга"
МПК-203 "Юнга".
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Экипажи кораблей Северного флота обнаружили и проследили за атомной подводной лодкой условного противника, а также поставили мины в ходе учений в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе флота.

"Малые противолодочные корабли соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота "Юнга", "Брест" и "Снежногорск" отработали в Баренцевом море плановые задачи курса боевой подготовки по поиску подводной лодки", – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В составе поисково-ударной группы они обнаружили атомную подводную лодку условного противника, следили за ней, после чего условно атаковали субмарину.

"Экипажи базовых тральщиков "Ядрин" и "Соловецкий юнга" выполнили минирование участка Мотовского залива Баренцева моря. Постановка учебных мин осуществлялась в рамках проведения контрольных занятий за зимний период обучения", – сообщили на флоте.

Кроме того, экипажи тральщиков отработали слаженность действий в группе при совместном маневрировании и отражении атаки средств воздушного нападения условного противника.

После выполнения задач в море противолодочные корабли и тральщики вернулись в основной пункт базирования Полярный.

Ранее корабли СФ провели учения со стрельбой в Норвежском море.



Дмитрий Зубарев

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Страны
Норвегия
Проекты
Военные учения
СФ
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