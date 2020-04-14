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Российская газета

ВМФ получит новый стратегический ракетоносец в июне

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Источник изображения: РИА Новости

Атомный подводный ракетоносец стратегического назначения "Князь Владимир" будет передан флоту до конца июня 2020 года.

- Подлодку планируется передать в первом полугодии, то есть до конца июня. До этого момента она как минимум раз выйдет в море, а возможно и несколько раз, - сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Напомним, изначально планировалась ввести корабль в строй в 2019 года. "Князь Владимир" завершил государственные испытания на базе под Архангельском в декабре, однако в ходе тестов был выявлен ряд недостатков.

Эта АПЛ - головной корабль усовершенствованного проекта 955 "Борей-А". По сравнению с обычным "Бореем" он имеет меньшую шумность, улучшенные маневренность, системы управления оружием и удержания субмарины на глубине.

Кроме того, изменился внешний вид подлодки: обводы стали более плавными, исчез "горб" ракетной палубы. Главное оружие корабля - 16 баллистических ракет "Булава".


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Проекты
2020-й год
955 Борей
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