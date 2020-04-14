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Концепция нового среднего военно-транспортного самолета на замену Ан-12 фактически одобрена

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Военно-транспортный самолет Ан-12
Военно-транспортный самолет Ан-12.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Блинов

ЦАМТО, 13 апреля. Концепция нового среднего военно-транспортного самолета на замену Ан-12 фактически одобрена, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на информированный источник.

"Решение по концепции среднего военно-транспортного самолета фактически принято. Предстоит дооформить необходимые документы", – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в создании перспективного самолета будут использоваться наработки ряда конструкторских бюро, входящих в ОАК.

Ранее источник сообщал "РИА Новости", что конструкторское бюро, которое будет создавать перспективный средний военно-транспортный самолет для Минобороны РФ, определится в сентябре 2019 года. Однако по результатам прошедшего в конце сентября заседания научно-технического совета ОАК победитель между "Ильюшиным" и "Туполевым" так и не был выявлен и принятие решения отложили на конец ноября.

В декабре генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил в интервью "РИА Новости", что новый средний транспортник планируется создать до конца 2020-х годов. По его словам, в рамках организованного в ОАК конкурса проработаны концепции и облик двух вариантов проекта среднего транспортника, созданы эскизные проекты, но окончательно решение на тот момент еще принято не было.

Ан-12 – советский четырехдвигательный турбовинтовой военно-транспортный самолет. Максимальная грузоподъемность этого самолета составляет 21 т, крейсерская скорость – 570 км/ч, дальность полета – 5530 км. Ан-12 использовались на различных театрах военных действия, в частности, в Афганистане и Чечне.

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Страны
Афганистан
Россия
Продукция
Ан-12
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
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