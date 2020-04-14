Войти
ЦАМТО

Треть полетных заданий противолодочных вертолетов СФ выполнили экипажи модернизированных машин Ка-27М

389
0
0
Многоцелевые вертолеты Ка-27М
Многоцелевые вертолеты Ка-27М.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Савицкий Вадим

ЦАМТО, 13 апреля. Экипажи вертолетов Ка-27М, прошедших модернизацию на КумАПП, выполнили около 30 проц. полетных заданий, назначенных для всех противолодочных вертолетов возрожденного в прошлом году отдельного корабельного вертолетного авиаполка армии ВВС и ПВО СФ в зимнем периоде обучения.

Они провели в воздухе более 50 часов.

Летчики выполняют полеты с аэродрома базирования – Североморск-1. Они отрабатывают пилотаж в районе аэродрома, полеты по маршруту и на радиогидроакустический и гидроакустический поиск подводных лодок в полигонах боевой подготовки в различных метеорологических условиях, как днем, так и ночью. Практические противолодочные задачи экипажи Ка-27М отработали в ходе летного тактического учения противолодочной вертолетной эскадрильи.

Сегодня в состав двух эскадрилий отдельного корабельного вертолетного полка входит 8 модернизированных машин Ка-27М. Внешне они практически неотличимы от Ка-27ПЛ, однако проведенная модернизация вертолета до уровня Ка-27М предполагает капитальный ремонт с полной заменой электропроводки, отдельных узлов и агрегатов, и бортового радиоэлектронного комплекса.

Справочно:

Противолодочный вертолет Ка-27М оснащен новейшим цифровым пилотажно-навигационным комплексом, в котором реализован принцип "стеклянной кабины", позволяющий пилотам обрабатывать существенно больший объем информации. В концепцию комплекса заложен принцип открытой архитектуры, благодаря которому бортовая радиоэлектроника вертолета может быть легко модифицирована для решения любых задач. На модернизированной машине внедрены современные системы обработки и передачи информации по защищенным каналам в режиме реального времени, в результате чего обновленный вертолет стал полноценным элементом современного информационного поля боя, сообщает пресс-служба Северного флота.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27М
Ка-27ПЛ
Компании
КумАПП
Проекты
Военные учения
СФ
Похожие новости
24.02.2020
Морские звезды: авиация ВМФ завершает первый этап реформирования
27.11.2019
Катастрофа "Курска" могла стоить жизни летчикам
08.10.2018
Авиация Балтийского флота получила еще пять модернизированных вертолетов Ка-27М
22.12.2016
Первый серийно модернизированный противолодочный вертолет Ка-27М
14.03.2012
Авиация ВМФ России: взгляд с Запада
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.04 11:38
  • 203
Страна не работает до 30 апреля
  • 14.04 11:23
  • 7
В Совбезе призвали создать новую медиаполитику по воспитанию молодежи
  • 14.04 11:21
  • 39
Ракетный Истребитель Танков(РИТ).
  • 14.04 11:12
  • 464
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 14.04 10:48
  • 1
В армию поступили модернизированные танки Т-90М "Прорыв"
  • 14.04 10:45
  • 1
Эксперт сравнил характеристики танка Т-90М с зарубежными аналогами
  • 14.04 10:44
  • 4
Чжунго цзюнван (Китай): Крым был демонстрацией российской «гибридной войны»
  • 14.04 10:42
  • 9
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 14.04 10:13
  • 5
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 14.04 10:07
  • 3
США попрощаются с гегемонией: как изменится мировой порядок
  • 14.04 08:05
  • 2
Боестолкновение на границе ядерных держав: Индия нанесла удар с применением 155-мм гаубиц FH77 Bofors
  • 14.04 07:02
  • 19
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 14.04 06:44
  • 1
Путин заявил, что для борьбы с коронавирусом при необходимости следует задействовать Минобороны РФ
  • 14.04 00:53
  • 6
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 13.04 22:26
  • 9
"Впихнули для экономии": Роскосмос снова разбирает "Протоны"