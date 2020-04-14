Треть полетных заданий противолодочных вертолетов СФ выполнили экипажи модернизированных машин Ка-27М

ЦАМТО, 13 апреля. Экипажи вертолетов Ка-27М, прошедших модернизацию на КумАПП, выполнили около 30 проц. полетных заданий, назначенных для всех противолодочных вертолетов возрожденного в прошлом году отдельного корабельного вертолетного авиаполка армии ВВС и ПВО СФ в зимнем периоде обучения.

Они провели в воздухе более 50 часов.

Летчики выполняют полеты с аэродрома базирования – Североморск-1. Они отрабатывают пилотаж в районе аэродрома, полеты по маршруту и на радиогидроакустический и гидроакустический поиск подводных лодок в полигонах боевой подготовки в различных метеорологических условиях, как днем, так и ночью. Практические противолодочные задачи экипажи Ка-27М отработали в ходе летного тактического учения противолодочной вертолетной эскадрильи.

Сегодня в состав двух эскадрилий отдельного корабельного вертолетного полка входит 8 модернизированных машин Ка-27М. Внешне они практически неотличимы от Ка-27ПЛ, однако проведенная модернизация вертолета до уровня Ка-27М предполагает капитальный ремонт с полной заменой электропроводки, отдельных узлов и агрегатов, и бортового радиоэлектронного комплекса.

Справочно:

Противолодочный вертолет Ка-27М оснащен новейшим цифровым пилотажно-навигационным комплексом, в котором реализован принцип "стеклянной кабины", позволяющий пилотам обрабатывать существенно больший объем информации. В концепцию комплекса заложен принцип открытой архитектуры, благодаря которому бортовая радиоэлектроника вертолета может быть легко модифицирована для решения любых задач. На модернизированной машине внедрены современные системы обработки и передачи информации по защищенным каналам в режиме реального времени, в результате чего обновленный вертолет стал полноценным элементом современного информационного поля боя, сообщает пресс-служба Северного флота.