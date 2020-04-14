Гидрографическое судно ТОФ "Маршал Геловани" провело исследования в районе Южного магнитного полюса

ЦАМТО, 13 апреля. Гидрографическое судно (ГС) Тихоокеанского флота "Маршал Геловани" продолжает дальний поход.

Экспедиция, которая проходит при поддержке Русского географического общества и продлится более трех месяцев, посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна.

С момента выхода ГС "Маршал Геловани" из Владивостока судно прошло уже около 9 тыс. морских миль.

В море Дюрвиля ГС "Маршал Геловани" встретилось с океанографическим исследовательским судном Балтийского флота "Адмирал Владимирский", а затем проследовало в предполагаемую точку Южного магнитного полюса земли, где специалисты провели необходимые замеры по определению его точных координат, которые смещаются на несколько километров в год, а также исследовали гидрологию моря в этом районе. Примечательно, что точка нахождения Южного магнитного полюса на протяжении практически 30 лет определялась дистанционно, путем проведения соответствующих расчетов.

ГС "Маршал Геловани" продолжает движение по маршруту перехода, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.