Новейшая система радиоподавления "Поле-21" впервые поступила на вооружение Амурского объединения ВВО

ЦАМТО, 13 апреля. На вооружение специалистов РЭБ общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, поступила первая партия новейших комплексов "Поле-21М".

Комплекс предназначен для защиты стратегически важных объектов от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и управляемых авиабомб путем радиоподавления аппаратуры привязки к глобальным спутниковым и радионавигационным системам.

Аппаратура новейшего комплекса позволяет выставлять в зоне прикрытия до сотни постов радиопомех, его автоматизированная система адаптирована к различным климатическим условиям и может работать в диапазоне температур от -40 до +50 град. С, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.