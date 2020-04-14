Войти
ЦАМТО

Новейшая система радиоподавления "Поле-21" впервые поступила на вооружение Амурского объединения ВВО

419
0
0
Система радиоподавления "Поле-21"
Система радиоподавления "Поле-21".
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 13 апреля. На вооружение специалистов РЭБ общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, поступила первая партия новейших комплексов "Поле-21М".

Комплекс предназначен для защиты стратегически важных объектов от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и управляемых авиабомб путем радиоподавления аппаратуры привязки к глобальным спутниковым и радионавигационным системам.

Аппаратура новейшего комплекса позволяет выставлять в зоне прикрытия до сотни постов радиопомех, его автоматизированная система адаптирована к различным климатическим условиям и может работать в диапазоне температур от -40 до +50 град. С, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
01.11.2019
Балтийский оберег: новый "Каракурт" укрепит ракетный кулак ВМФ
08.09.2016
Вооружение ЦВО пополнилось новыми комплексами беспилотной авиации "Элерон"
07.09.2016
В рамках "Армии-2016" пройдет чемпионат среди операторов беспилотников
05.11.2015
Мотострелки ЗВО получили оружие против крылатых ракет и беспилотников
13.12.2011
Владимир Савченко: российскую СПРН полностью модернизируем в 2019 г
29.04.2009
Уникальные российские беспилотники появятся в 2010 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.04 11:38
  • 203
Страна не работает до 30 апреля
  • 14.04 11:23
  • 7
В Совбезе призвали создать новую медиаполитику по воспитанию молодежи
  • 14.04 11:21
  • 39
Ракетный Истребитель Танков(РИТ).
  • 14.04 11:12
  • 464
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 14.04 10:48
  • 1
В армию поступили модернизированные танки Т-90М "Прорыв"
  • 14.04 10:45
  • 1
Эксперт сравнил характеристики танка Т-90М с зарубежными аналогами
  • 14.04 10:44
  • 4
Чжунго цзюнван (Китай): Крым был демонстрацией российской «гибридной войны»
  • 14.04 10:42
  • 9
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 14.04 10:13
  • 5
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 14.04 10:07
  • 3
США попрощаются с гегемонией: как изменится мировой порядок
  • 14.04 08:05
  • 2
Боестолкновение на границе ядерных держав: Индия нанесла удар с применением 155-мм гаубиц FH77 Bofors
  • 14.04 07:02
  • 19
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 14.04 06:44
  • 1
Путин заявил, что для борьбы с коронавирусом при необходимости следует задействовать Минобороны РФ
  • 14.04 00:53
  • 6
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 13.04 22:26
  • 9
"Впихнули для экономии": Роскосмос снова разбирает "Протоны"