Авиазавод "Прогресс" в Приморье в полном объеме возобновил работу

ЦАМТО, 13 апреля. Авиазавод "Прогресс" в Приморье с 13 апреля в полном объеме возобновил работу, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на зампредседателя профсоюзной организации предприятия Олега Неплюева.

На минувшей неделе "Прогресс" работал в ограниченном режиме: на предприятии было задействовано около 10% персонала.

"С 13 апреля предприятие возобновило работу в полном объеме. Рассматривается вопрос о переходе на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и тех, у кого хронические заболевания. Все остальные вышли на работу", – сказал О.Неплюев.

"Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" – одно из предприятий холдинга "Вертолеты России". В настоящее время предприятие производит ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", а также готовит серийный выпуск многоцелевого гражданского Ка-62.