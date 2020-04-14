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ЦАМТО

Авиазавод "Прогресс" в Приморье в полном объеме возобновил работу

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Цех агрегатной сборки арсеньевского завода 'Прогресс'
Цех агрегатной сборки арсеньевского завода 'Прогресс'.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

ЦАМТО, 13 апреля. Авиазавод "Прогресс" в Приморье с 13 апреля в полном объеме возобновил работу, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на зампредседателя профсоюзной организации предприятия Олега Неплюева.

На минувшей неделе "Прогресс" работал в ограниченном режиме: на предприятии было задействовано около 10% персонала.

"С 13 апреля предприятие возобновило работу в полном объеме. Рассматривается вопрос о переходе на дистанционную работу сотрудников старше 65 лет и тех, у кого хронические заболевания. Все остальные вышли на работу", – сказал О.Неплюев.

"Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" – одно из предприятий холдинга "Вертолеты России". В настоящее время предприятие производит ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", а также готовит серийный выпуск многоцелевого гражданского Ка-62.

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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Ка-60
Ка-62
Компании
Вертолеты России
Прогресс Сазыкина
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