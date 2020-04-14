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ЦАМТО

Мобильный комплекс доочистки и консервирования воды принят на снабжение инженерными войсками ВС РФ

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МККВ-1000
Мобильный комплекс доочистки и консервирования воды МККВ-1000.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 13 апреля. В инженерных войсках ВС РФ принят на снабжение мобильный комплекс доочистки и консервирования воды МККВ-1000. До конца текущего года планируется поставить первые два комплекса в войска.

Комплекс предназначен для очистки воды от естественных загрязнений, отравляющих, радиоактивных, сильнодействующих и ядовитых веществ, бактериальных средств, а также для консервирования и расфасовки в емкости питьевой воды с целью обеспечения ею в полевых условиях подразделений, действующих в отрыве от основных сил.

МККВ-1000 размещается на базовом шасси КамАЗ-63501. Новый комплекс имеет производительность по очистке и бутилированию воды в два с половиной раза больше предыдущих образцов. Кроме того, более чем в два раза сокращено время развертывания комплекса.

За час работы комплекс производит очистку 1 м3 воды и бутилирует 1000 бутылок объемом 0,93 л. Срок хранения бутилированной воды при температуре окружающего воздуха 20 град. С составляет 12 месяцев.

В ходе государственных испытаний опытный образец прошел апробацию в Сирийской Арабской Республике, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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