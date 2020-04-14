Новое защитное снаряжение для летчиков создадут в России

В Научно-исследовательском испытательном центре авиационно-космической медицины и военной эргономики Военно-воздушных сил Минобороны России идет работа по созданию нового защитного снаряжения летчика с применением современных материалов и технологий. Об этом в интервью "Красной Звезде" рассказал начальник центра, полковник медицинской службы Игорь Жданько.

Также ведется разработка нового поколения вентилируемого снаряжения. Кроме того, центр разработал методики специальной психофизиологической подготовки летного состава, чтобы повысить устойчивость летчиков к различным факторам полета. Они уже предложены в практику авиационной медицины.

Готовы методики тренировок в индивидуальном защитном снаряжении. Их цель - выработать определенные навыки работы у летчиков в различных условиях.

- Медико-психологический прогноз по человеческому фактору в военной авиации свидетельствует о чрезвычайной сложности проблемы. Технические характеристики летательных аппаратов будут неуклонно расти, в то время как психофизиологические возможности человека останутся практически на том же уровне. На комплексное решение этих важных военно-научных практических проблем будет направлена работа центра в последующие годы, - пояснил Игорь Жданько.

Майя Бирюкова