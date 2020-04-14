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Военное обозрение

В Интернете якобы случайно появился доклад Пентагона о ядерной борьбе

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Источник изображения: topwar.ru

В Интернете опубликован любопытный документ – руководство Министерства обороны США по ядерной борьбе. В глобальную сеть текст попал якобы случайно, но так ли это было на самом деле?

Все началось с того, что Объединенный комитет начальников штабов США вывесил в открытом доступе, а затем удалил новую редакцию своей официальной доктрины о применении ядерного оружия. Но публичную копию документа удалось сохранить. Американский аналитик Стивен Афтергуд рассказывает, что в докладе Пентагона представлены стратегия использования сил ядерного сдерживания, их структура, организация командования и проведения операций.

Однако многие цитаты из доктрины, сохраненной Афтергудом, вызывают вопросы. Чего стоит, например, такой тезис:

Использование ядерного оружия может создать условия для решающих результатов и восстановления стратегической стабильности.

Между тем, не столь давно Стокгольмский международный институт исследований проблем мира опубликовал доклад о современном состоянии ядерных сил различных государств. В докладе подчеркивается, что США и Россия обладают в настоящее время 9/10 всего мирового ядерного арсенала, который постепенно сокращается благодаря договору СНВ-3, но сокращается не столь стремительными темпами, как могло быть.

Если обе страны не согласятся продлить срок действия СНВ-3, который истекает в начале 2021 года, то может последовать новая фаза гонки ядерных вооружений. Хотя и Россия, и США и так подозревают друг друга в систематическом нарушении взаимных договоренностей. Напомним, что именно подобные подозрения привели к расторжению ДРСМД, а сейчас угрожают перспективам продления СНВ-3.

Так, директор Разведывательного управления Министерства обороны США (РУМО) генерал-лейтенант Роберт Эшли-младший не так давно прямо обвинил Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания и подчеркнул, что в настоящее время в РФ производится не менее 1000 ядерных боеголовок в год.

Американское руководство, обвиняя Россию в ядерной гонке, подводит общественность США к выводу, что для сдерживания потенциального противника также необходимо укреплять и совершенствовать собственные ядерные силы. Президент Дональд Трамп и его окружение используют обвинения в адрес России для того, чтобы придать легитимность действиям США по укреплению своей ядерной мощи.

Публикация официального доклада ОКНШ ВС США, излагающего стратегию ядерной борьбы, в данном случае оказалась как нельзя кстати. Ведь американские военные аналитики в данном докладе рассматривают ядерные силы как важнейшее средство сдерживания врагов Соединенных Штатов. В документе прописывается и важность развития ядерных сил, придания им гибкости, разнообразности, расширения их способностей адаптироваться к различным ситуациям.

Получается, что в вооруженных силах США господствует точка зрения, прямо противоположная тому, что говорят официальные представители гражданского руководства. Пока политики рассуждают о сокращении ядерных арсеналов и обвиняют Россию в том, что она это сокращение не проводит, военные убеждены: только сохранение и дальнейшее развитие средств ядерной борьбы способны защитить интересы Соединенных Штатов Америки.

Вполне вероятно, что само появление любопытного документа в глобальной сети также стало следствием каких-то политических игр американской элиты накануне такого важного события как истечение срока действия СНВ-3 и обсуждение перспектив его дальнейшего продления или, наоборот, отказа от продления.

В любом случае, одно ясно – американское государство не собирается в действительности сокращать и ослаблять свой ядерный потенциал, так как видит в ядерном оружии одно из важнейших средств противостояния таким своим потенциальным противникам и конкурентам как Китай и Россия.

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
ИТ
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СНВ-3
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