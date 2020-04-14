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«Поле» перекроет кислород вражеским навигаторам

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Источник изображения: vpk-news.ru

Специалисты радиоэлектронной борьбы общевойсковой армии Восточного военного округа, со штабом дислокации в Амурской области, приняли на вооружение первую партию новейшие системы радиоподавления «Поле-21», - сообщает пресс-служба округа.

«Аппаратура новейшего комплекса позволяет выставлять в зоне прикрытия до сотни постов радиопомех. Его автоматизированная система хорошо адаптирована к разным климатическим условиям и готова работать в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 градусов», - говорится в сообщении.

Комплекс предназначен для защиты стратегически важных объектов от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и управляемых авиабомб путем радиоподавления аппаратуры привязки к глобальным спутниковым и радионавигационным системам.

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