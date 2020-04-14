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Арктические «Витязи» прикроют Севморпуть и стратегическое направление

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Источник изображения: vpk-news.ru

На Северном флоте появятся уникальные российские зенитные системы С-350. Немногим уступая С-400 «Триумф» в дальности стрельбы, они отличаются маневренностью и скорострельностью. С-350 могут совершать марши на сотни километров по пересеченной местности и сразу вступать в бой.

Также в случае необходимости их можно перевозить на самолетах и кораблях. Эксперты отмечают, что «Витязи» могут быть развернуты за считаные часы практически в любой точке Арктики. Они позволят надежно прикрыть Севморпуть и важное северное стратегическое направление.

С-350, дооборудованные под арктические условия, поступят на вооружение частей ПВО объединенного стратегического командования Северного флота. Принципиальное решение об этом уже принято, рассказали «Известиям» источники в Минобороны.

Сейчас в составе 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота числятся две дивизии противовоздушной обороны. В зоне ответственности 1-й дивизии - Кольский полуостров, Архангельск и Северодвинск. Далее на восток небо контролирует 3-я дивизия. Два этих соединения прикрывают участок границы от Финляндии и Норвегии до острова Врангеля, за которым начинается зона ответственности частей ПВО Тихоокеанского флота.

На Крайнем Севере во времена СССР существовала мощная система противовоздушной обороны, которая была демонтирована в первые постсоветские годы, сообщил бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

По его словам, сейчас систему восстанавливают, потому что она имеет большое значение для страны. Самое короткое расстояние от США до промышленных районов Центральной России, Урала и Сибири пролегает через Северный полюс. Давно подсчитано, что межконтинентальная стратегическая ракета летит над океаном 25–30 минут. На Северном и Северо-Западных стратегических направлениях у стран НАТО всегда были сосредоточены самые мощные ударные группировки. Советская армия и ВМФ, в свою очередь, сюда же направляли новейшее вооружение.

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С-350 50Р6А "Витязь"
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