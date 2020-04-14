Возможности новых технологий для РВСН обсудят на форуме "Армия-2020"

Рассмотрение актуальной повестки пройдет в виде обсуждения докладов

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Перспективы применения новых инфокоммуникационных технологий и средств связи для Ракетных войск стратегического назначения станут предметом обсуждения специалистов органов военного управления, научного сообщества и представителей ОПК России в рамках научно-деловой программы международного военно-технического форума "Армия-2020". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе работы круглого стола представители отделов и служб штаба РВСН, а также ведущих производственных, научных и образовательных учреждений Российской Федерации займутся поиском путей совершенствования системы и средств связи Ракетных войск стратегического назначения", - говорится в сообщении.

Совместная работа участников круглого стола позволит выявить потенциальные возможности для повышения эффективности управления ракетными войсками стратегического назначения Российской Федерации на основе применения новых инфокоммуникационных технологий и средств связи.

Рассмотрение актуальной для РВСН повестки пройдет в виде обсуждения докладов. Основными темами докладов станут актуальные вопросы интеграции системы связи РВСН в единое информационное пространство Вооруженных Сил Российской Федерации, возможности развития и применения инфокоммуникационных технологий в системе связи ракетных войск стратегического назначения, а также вопросы создания перспективных средств связи.

К работе круглого стола приглашаются специалисты в данной области. Работа будет проходить без использования сведений ограниченного распространения.