На форуме "Армия-2020" пройдет конференция, посвященная атомной отрасли

ЦАМТО, 13 апреля. В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" на полях МВТФ "Армия-2020" пройдет конференция, посвященная двум значимым юбилеям атомной отрасли России.

Данное мероприятие научно-деловой программы будет приурочено к 75-летию атомной отрасли и 70-летию со дня образования 12-го Центрального научно-исследовательского Краснознаменного института (ЦНИИ) Минобороны России.

Юбилейный год для атомной отрасли в России и работы 12-го ЦНИИ Минобороны России имени В.А.Болятко станут поводами, чтобы вспомнить важные вехи в истории формирования ядерного щита страны и обсудить перспективы развития атомной промышленности.

В работе конференции примут участие специалисты научно-исследовательских и образовательных организаций Минобороны России, представители органов военного управления, разработчики перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Участники мероприятия обсудят основные события, научно-технические достижения и историческую значимость создания как атомной отрасли в целом, так и 12 ЦНИИ МО РФ в частности.

В рамках конференции будут заслушаны доклады специалистов по истории создания и развития атомной отрасли, роли и месту предприятий Государственной корпорации "Росатом" в становлении и развитии отечественной атомной промышленности, а также значении научно-исследовательского института в системе разработки и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники и обеспечения безопасности специального оружия.

Эксперты также обсудят сотрудничество и взаимодействие 12-го ЦНИИ Минобороны России с научными организациями оборонной промышленности и ядерного оружейного комплекса (ЯОК) России.

Конференция призвана способствовать проведению новых совместных научных исследований организаций ОПК, ЯОК и Минобороны России, а также выявлению приоритетных направлений дальнейшего развития 12 ЦНИИ МО РФ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.