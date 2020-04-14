В Вооруженных силах России отметили День войск противовоздушной обороны

ЦАМТО, 13 апреля. Свой профессиональный праздник 12 апреля отметили специалисты войск противовоздушной обороны (ПВО).

Главная задача соединений и воинских частей ПВО – прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленности и энергетики, группировок Вооруженных Сил России и транспортных коммуникаций от средств воздушно-космического нападения противника.

"Особое внимание в ходе боевой подготовки уделяется организации борьбы не только с современной малозаметной авиацией, но и с авиационными, и с наземными средствами поражения, такими как снаряды реактивных систем залпового огня. Кроме того, в настоящее время возрастает роль борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Данные вопросы отрабатываются в ходе занятий по специальной подготовке и тактических учений с боевой стрельбой на полигонах Воздушно-космических сил. На сегодняшний день нам удалось достичь такого уровня подготовки личного состава и оснащения современной техникой, который позволяет успешно выполнять задачи боевого дежурства по ПВО и по прикрытию важных объектов от ударов средств воздушного нападения" – заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Юрий Грехов.

В целях повышения уровня индивидуальной подготовки и слаженности подразделений и воинских частей войск противовоздушной обороны в 2020 году спланирован ряд мероприятий оперативной и боевой подготовки. Основным из них станет стратегическое командно-штабное учение "Кавказ-2020".

Кроме того, важнейшим этапом подготовки войск ПВО станет проведение 13 тактических учений с боевой стрельбой с соединениями и воинскими частями.

К настоящему времени на полигонах Воздушно-космических сил уже проведено четыре учения. По их результатам все соединения и воинские части оценены положительно, боевые расчеты показали твердые навыки в подготовке техники и ведении противовоздушного боя. Основная направленность учений – совершенствование способов и приемов борьбы с крылатыми ракетами и массированным применением малоскоростных и малоразмерных беспилотных летательных аппаратов.

"Основной задачей в настоящее время остается несение боевого дежурства по ПВО в целях защиты Государственной границы, контроля за соблюдением правил использования воздушного пространства Российской Федерации и пресечения террористических актов с использованием летательных аппаратов. Выражаю уверенность в том, что войска противовоздушной обороны с честью и достоинством выполнят стоящие перед ними задачи" – цитирует Юрия Грехова Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.