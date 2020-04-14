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ЦАМТО

Возможности современного вооружения инженерных войск продемонстрируют на МВТФ "Армия-2020"

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ПММ-2М
Паромно-мостовая машина ПММ-2М.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 13 апреля. Возможности современного вооружения инженерных войск продемонстрируют на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

В ходе динамического показа инженерные подразделения продемонстрируют различные тактические эпизоды с участием личного состава и техники инженерных войск.

Инженерно-саперными подразделениями будут показаны действия по разведке подходов к водной преграде на наличие минно-взрывных заграждений и проделывание в них прохода. Переправочно-десантные подразделения продемонстрируют оборудование и содержание десантной переправы на плавающих транспортерах ПТС-2 и паромной переправы на паромно-мостовых машинах ПММ-2М, а понтонные – оборудование и содержание мостовой переправы из комплекта понтонного парка ПМП-М. Будут показаны практические действия расчета инженерной машины разграждения ИМР-ЗМ при проделывании проходов в минированных завалах и расчета МТУ-72 по установке мостового перехода на препятствие, а также расчета БМР-ЗМА по разминированию дорог.

Кроме того, инженерно-штурмовые подразделения, экипированные в костюмы комплекта ОВР-ЗШ, покажут порядок выдвижения к объекту захвата под прикрытием техники. Саперы-штурмовики в ходе выполнения задачи будут использовать перспективные средства – пассивный экзоскелет и гибкий рукав для подачи патронов к пулемету, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

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  • В новости упоминаются
Продукция
МТУ-72
Проекты
АРМИ-20XX
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