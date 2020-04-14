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Известия.ru

Военные медики из РФ подготовили сербский госпиталь для приема пациентов

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Российские военные медики обработали и подготовили к приему пациентов военный госпиталь в сербском городе Нише, в котором будут проходить лечение заразившиеся COVID-19. Об этом сообщает Минобороны России со ссылкой на министра обороны Республики Сербия Александра Вулина.


По его словам, российские военнослужащие работают без выходных. Днем ранее они продезинфицировали 13 различных объектов в Белграде, а затем обработали госпиталь в Нише. Министр подчеркнул, что это огромная помощь от России в условиях борьбы с коронавирусом, а также поблагодарил представителей ВС РФ и лично генерала Чернышова за огромную работу его подчиненных.

Отмечается, что военный госпиталь в городе Ниш будет открыт как для военнослужащих, так и для гражданского населения. Учреждение оборудовано всем необходимым в условиях чрезвычайного положения.

12 апреля в Минобороны сообщили, что военные специалисты провели дезинфекцию на 25 медицинских объектах в столице Сербии Белграде и ближайших населенных пунктах.

Всего российские бригады провели оценку санитарно-эпидемиологической обстановки и оказали помощь сербским медикам более чем в 50 медучреждениях 15 населенных пунктов.

3 апреля стало известно, что по поручению президента России Владимира Путина была создана авиационная группировка для помощи Сербии в борьбе с коронавирусом.

В общей сложности в Сербию были отправлены 87 военнослужащих, среди которых медики и вирусологи, а также 16 единиц военной техники.

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