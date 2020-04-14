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Известия.ru

Жители Дейр-эз-Зора рассказали о преимуществах «русского моста» через Евфрат

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Единственный мост через реку Евфрат, построенный российскими военными рядом с сирийским городом Дейр-эз-Зора, позволил местным фермерам обеспечить поставки своей продукции и установить сообщение населенных пунктов по обе стороны реки.

Местные жители рассказали, что до войны в этом районе было 12 мостов, однако, американская авиация их уничтожила. В минувшем году российские военные возвели стометровый понтонный мост, соединивший два берега рядом с Дейр-эз-Зором.

«Этот мост остался один. У нас родственники на той стороне [реки] раньше ездили туда-сюда. После того, как мосты были разбиты, перестали встречаться», — заявил инженер совета губернатора провинции Дейр-эз-Зор Малик аль-Омар «РИА Новости» в понедельник, 13 апреля.

Фермер Абд аль-Хай Шмайян отметил, что, когда террористы ИГ (организация запрещена в России) захватили данную территорию, он вынужден был скрыться в пустыне.

«Как только бандиты ушли отсюда, мы получили возможность нормально работать и спокойно жить. Сирийские солдаты, ваша [российская] армия подарили нам возможность спокойно жить и зарабатывать. Сейчас я выращиваю тут пшеницу, овощи, готовлюсь сеять хлопок», — сказал Шмайян.

Таким образом, у фермеров появилась возможность не только заниматься сельским хозяйством, но и доставлять свои товары по мосту.

«Едем продавать в Дейр-эз-Зор свою продукцию — фасоль, перец, чеснок. Мы неплохие деньги делаем от продажи», — добавил фермер Туркасьян Хамад.

В начале марта в Москве прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры продлились более шести часов. Целью переговоров было согласование по урегулированию конфликта.

Через несколько недель пресс-секретарь президента России заявил, что в Сирии нет военных действий, обстановка в стране стабилизировалась. Он подчеркнул, что осуществляется только патрулирование известных дорог.

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Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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