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Российская армия получила Т-90М «Прорыв»

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Источник изображения: Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Российская армия получила первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв». Об этом сообщил командующий 1-й танковой армией Западного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кисель, передает РИА Новости.

Танки поступили в Таманскую мотострелковую дивизию. «Это принципиально новые машины, они получили новую башню, более мощный двигатель», —заявил Кисель. Он добавил, что они оснащены новым многоканальным прицелом, что позволяет применять вооружения в любое время суток.

Генерал подчеркнул, что одной из главных особенностей такого танка стала возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.

В начале марта сообщалось, что российские военные впервые задействуют танки Т-90М «Прорыв» 9 мая в параде Победы на Красной площади в Москве. Машины будут представлены в колонне военной техники.

Т-90М («Изделие 188М») создавался в рамках опытно-конструкторской работы «Прорыв-3». Он представляет собой модернизированный вариант Т-90А. Машина имеет динамическую защиту третьего поколения, способной противостоять современным противотанковым средствам. Масса с учетом увеличенных показателей защиты и боевой мощи не превышает 50 тонн, что дает танку преимущество в мобильности перед конкурентами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
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