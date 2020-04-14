Ситуация в Сирии: турецкая бронетехника перебрасываются в Идлиб, ИГИЛ снова атакует

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И без того не слишком тщательно соблюдавшееся перемирие в Сирии, в основе которого лежали не столько достигнутые в Москве российско-турецкие договоренности, сколько распространение коронавируса, изрядно снизившее активность дислоцированных в этой стране военных контингентов Анкары, все больше начинает напоминать финальную фазу подготовки к новому, еще более жестокому раунду противостояния. Это тем более очевидно, что в Сирии снова заявил о себе старый и вроде бы разбитый враг.

Речь о предпринятой недавно боевиками «Исламского государства» (запрещено в РФ) атаке на город Эс-Сухне в провинции Хомс. Появившаяся было информация о захвате этого населенного пункта оказалась в конечном итоге то ли попыткой выдать желаемое за действительное, то ли попросту намеренной ложью с американскими корнями. Тем не менее, попытку ИГИЛ вновь заявить о себе сбрасывать со счетов не стоит, особенно в свете того, что активность его осколки начали проявлять в разных частых страны – например, в провинции Дейр-эз-Зор недавно прогремел взрыв на въезде в город Аль-Касра. В совершении теракта обоснованно подозреваются как раз «игиловцы».

С другой стороны, проблем сейчас вполне хватает и без них. Установившийся в провинции Идлиб пусть хрупкий, но мир, каждая из сторон использует по-своему. Сирийская армия, к примеру, занимается разминированием: на днях ее командование доложило об очистке от взрывоопасных предметов территории в 1,7 гектара. Боевики увлеченно продолжают как провоцировать силы САА, так и уничтожать друг друга. По имеющимся данным, в районе Рас аль-Айна конфликт между членами различных протурецких бандформирований, возникший в процессе мародерства и дележа захваченных домов местных жителей, перерос в уличные бои, достигшие такой интенсивности, что разнимать и утихомиривать «союзников» вынуждены были срочно прибывшие на место турецкие военные.

Занимаются, впрочем, турки и более серьезными делами. Поступают сведения о заходе в последние дни на территорию провинции Идлиб новых их военных конвоев, имевших в своем составе бронетехнику, в том числе и танки. Также стало известно об оборудовании турецкой армией новых блокпостов в провинции, в частности, в районе трассы М-4 у деревни Джаннат Аль-Кура. Судя по всему, Анкара никак не откажется от планов дальнейшего продолжения своей экспансии на этом направлении.

Надо отметить, что наша армия также не сидит сложа руки, реагируя адекватно обостряющейся ситуации. После недавней вылазки ИГ и в связи с явно нездоровой активностью турецких военных силы российской военной полиции на севере провинции Эль-Хасака создают 4 новых опорных пункта — в Аль-Абуше, Умм-Кайфе, Абу-Расине и Зркане.

В Интернете опубликованы фотографии большого десантного корабля «Саратов» Черноморского флота России, проходящего Босфор. Появление этого корабля дало ливанскому изданию «Al-Masdar News» повод выдвинуть версию о том, что на нем перебрасываются «предназначенные для сирийской армии 150 танков и БТР», которые, скорее всего, и будут использоваться для нового наступления в Идлибе. Хочется поправить уважаемых ливанских коллег: БДК класса «Тапир», к каковым относится упоминаемый «Саратов», не обладают грузоподъемностью, достаточной для перевозки такого количества бронетехники. Да и вообще не понятно, на каком основании издание выдвигает предположение о танках и БТР на борту корабля.