РКЦ "Прогресс", производитель космических ракет, еще на неделю продлил ограниченный режим работы

Самара. 13 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Самарский ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс", прекративший основную работу с 30 марта по 12 апреля, продолжит работать на следующей неделе в сокращенном режиме, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе предприятия.

"Завод продолжает только срочные работы. Не приостанавливает создание перспективной ракеты "Союз-5", также продолжается сборка спутников и проводятся испытания", - сказал собеседник агентства.

По его словам, количество вызванных на работу сотрудников к концу недели планируется увеличить до двух - двух с половиной тысяч человек.

10 апреля на совещании по развитию ракетно-космической отрасли, которое прошло в режиме видеоконференции, гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов заявил, что завод на время нерабочих недель не приостановил работы по созданию перспективной ракеты "Союз-5", однако была приостановлена сборка ракет "Союз-2". Испытания ракет при этом не останавливались.

По словам Баранова, в первую, объявленную нерабочей неделю, предприятие снизило число рабочих с 16,7 тыс. человек до нескольких сотен.

"Сейчас на заводе работают около 1,5 - 2 тыс. человек и планируем после 20-го числа - посмотрим по обстановке - рассмотреть вопрос и полностью предприятие вывести с соблюдением соответствующих мер безопасности", - отметил Баранов.

25 марта, президент Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе в РФ с 30 марта по 3 апреля с сохранением за работниками заработной платы. Решение принято в рамках комплекса мер по борьбе с коронавирусом и смягчением последствий распространения инфекции. Позднее период был продлен до 30 апреля.

Согласно указу, требования не распространяются на работников непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, а также в случаях, угрожающих жизни или нормальным жизненным условиям населения; организаций, занимающихся неотложным ремонтом и погрузочно-разгрузочными работами.

Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" недавно получила название "Иртыш", головным разработчиком является РКК "Энергия". Отработочные беспилотные запуски корабля намечены на 2022-2023 годы.