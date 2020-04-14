Войти
Известия.ru

В раде связали покорение космоса СССР с репрессированными украинцами

402
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Верховной раде заявили, что покорением космоса СССР обязан двум репрессированным украинцам — Валентину Глушко и Сергею Королеву. Соответствующую мысль 12 апреля на своей странице в Facebook выразил депутат рады, экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

По его словам, советская пропаганда изображала достижения в науке и технике как результат свободы мысли и творчества при коммунизме, но, по его мнению, их львиная доля «создана зэками с высшим образованием и научными степенями». Парламентарий напомнил подписчикам о том, что Королев пребывал на Колыме и в трудовых колониях, где физик, «искалеченный допросами», принимал участие в разработке реактивного самолета РД-1 и ракетных двигателей. Руководителем ученого был Валентин Глушко, также отбывавший восьмилетний срок.

«В августе 1944 года Королева освободили досрочно. В целом он отбыл шесть лет принудительного труда в лагере и закрытых конструкторских бюро… Достижения СССР в покорении космоса обеспечили репрессированные выходцы из научно-технических тюрем НКВД», — написал Вятрович.

По его словам, Королев и Глушко войдут в историю как люди, запустившие на орбиту Земли первый искусственный спутник и первого космонавта.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», Вятрович не упомянул, что в запущенной через 11 лет после освобождения Королева советской космической программе участвовали множество ученых, десятки предприятий, институтов, конструкторских бюро и тысячи рядовых инженеров.

Ранее Госдепартамент США на своей русскоязычной странице в Facebook отметил дату 12 апреля как день первого полета человека в космос, но не указал имени Юрия Гагарина. Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на это заявил, что попытки стереть упоминание об успехах России из мировой истории делаются «заокеанскими пакостниками». В МИД России отметили, что отсутствие упоминания является дезинформацией и «подлым приемом эпохи постправды».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
13.04.2020
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
29.07.2019
В будущем "Союзы" могут оснащаться двигателями РД-180
24.05.2019
Рогозин: SpaceX занижает стоимость коммерческих запусков в три раза по сравнению военными
18.02.2019
NASA: российские космические корабли "Союз" могут быть полезны для освоения Луны
02.03.2015
Рогозин: строительство "Восточного" выходит на финишную прямую
28.05.2014
Военные США удовлетворены надежностью вертолетов Ми-17В-5, поставляемых в Афганистан
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.04 11:38
  • 203
Страна не работает до 30 апреля
  • 14.04 11:23
  • 7
В Совбезе призвали создать новую медиаполитику по воспитанию молодежи
  • 14.04 11:21
  • 39
Ракетный Истребитель Танков(РИТ).
  • 14.04 11:12
  • 464
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 14.04 10:48
  • 1
В армию поступили модернизированные танки Т-90М "Прорыв"
  • 14.04 10:45
  • 1
Эксперт сравнил характеристики танка Т-90М с зарубежными аналогами
  • 14.04 10:44
  • 4
Чжунго цзюнван (Китай): Крым был демонстрацией российской «гибридной войны»
  • 14.04 10:42
  • 9
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 14.04 10:13
  • 5
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 14.04 10:07
  • 3
США попрощаются с гегемонией: как изменится мировой порядок
  • 14.04 08:05
  • 2
Боестолкновение на границе ядерных держав: Индия нанесла удар с применением 155-мм гаубиц FH77 Bofors
  • 14.04 07:02
  • 19
Замену Ан-12 создадут в КБ Туполева
  • 14.04 06:44
  • 1
Путин заявил, что для борьбы с коронавирусом при необходимости следует задействовать Минобороны РФ
  • 14.04 00:53
  • 6
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 13.04 22:26
  • 9
"Впихнули для экономии": Роскосмос снова разбирает "Протоны"