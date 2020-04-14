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ТАСС

Состав аптечки космонавтов не изменился из-за пандемии коронавируса

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Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина
Космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.
Источник изображения: © РИА Новости, Григорий Сысоев

В Институте медико-биологических проблем РАН подчеркнули, что контроль за здоровьем прибывших на МКС космонавтов достаточно полный без дополнительных мер

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Специалисты не стали менять состав аптечки космонавтов в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

В четверг на корабле "Союз МС-16" на Международную космическую станцию (МКС) прилетели российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди.

"Состав аптечки не менялся", - сказали в институте, пояснив, что дополнительного контроля за здоровьем прибывших на МКС членов экипажа не планируется, так как "он и так полный". В ИМБП также отметили, что российский космонавт Олег Скрипочка и американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир, которые возвращаются на Землю 17 апреля, не будут применять иммуномодуляторы перед посадкой, для них предусмотрен "просто карантин в профилактории".

Подготовка и первый пилотируемый пуск в 2020 году прошли на фоне пандемии коронавируса. Инфекцией в мире заразились более 1,7 млн человек, зафиксировано более 110 тыс. летальных исходов. Экипаж "Союза МС-16" был на карантине в течение полутора месяцев перед полетом. Из-за коронавируса для них вводили ряд ограничений. В частности, были отменены традиционные мероприятия, а близкие и родные не смогли прилететь на Байконур, чтобы проводить их.

Ранее Иванишин высказал мнение, что МКС в ближайшие несколько месяцев станет самым безопасным местом во время пандемии коронавируса на Земле.

17 апреля на "Союзе МС-15" на Землю вернутся Скрипочка, Меир и Морган. С момента посадки для них наступит режим обсервации. Как уточнили ТАСС в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), его выполнение обеспечат специалисты ЦПК, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и Института медико-биологических проблем РАН.

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