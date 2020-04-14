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США испытают «Тора»

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Источник изображения: Кадр: Defense Updates / YouTube

Военно-воздушные силы (ВВС) США впервые отправили за границу на испытания оружие направленной энергии High Energy Laser (HELWS), PHASER и Tactical High Power Operational Responder (THOR), сообщает Task & Purpoise.

Издание отмечает, что лазер HELWS и микроволновые пушки PHASER и THOR («Тор») предназначены для уничтожения небольших беспилотников и направлены на испытания в зарубежные базы ВВС США.

В публикации утверждается, что высокочастотный излучатель THOR позволяет особенно эффективно бороться с роем беспилотников. «THOR — это революция в направленной энергии», — заявил Келли Хамметт из Исследовательской лаборатории ВВС.

В апреле 2019 года ВВС США использовали наземный прототип лазерной установки для успешного уничтожения нескольких ракет воздушного старта.

В мае того же года агентство Anadolu опубликовало фотографии лазерного оружия TÜMOL, созданного инженерами Совета по научно-техническим исследованиям Турции.

В октябре 2018 года директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявил, что российский боевой лазерный комплекс «Пересвет» эффективно работает против беспилотников промышленного и кустарного производства лишь в «идеальных условиях».

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
Пересвет
Проекты
БПЛА
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