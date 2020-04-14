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Деловая газета "Взгляд"

Назван срок передачи ВМФ головной подлодки проекта 955А «Князь Владимир»

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Источник изображения: vk.com/mil

Головная стратегическая подводная лодка модернизированного проекта 955А (шифр «Борей-А») «Князь Владимир» должна пополнить состав Военно-морского флота (ВМФ) России до конца июня 2020 года, корабль выполнит еще минимум один выход в море, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Головную подлодку проекта 955А планируется передать флоту до конца первого полугодия, то есть до конца июня. До этого момента она еще как минимум один раз выйдет в море, возможно, даже два-три раза", – приводит слова источника ТАСС.

Он пояснил, что дополнительные выходы нужны "для проверки функционирования узлов и систем после устранения ряда недочетов, выявленных в ходе испытаний в 2019 году".

В 2019 году подлодка проекта "Борей-А" "Князь Владимир" прошла госиспытания, однако из-за выявленных недостатков передача судна флоту была перенесена на 2020 год.

"Князь Владимир" – первый стратегический подводный крейсер, построенный по обновленному проекту 955А (был спущен на воду в ноябре 2017 года). По данным Минобороны, он имеет меньшую шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованную систему управления оружием. Все "Бореи" могут нести на борту по 16 ракет "Булава", также подлодки оснащены торпедными аппаратами калибра 533 мм.



Антон Никитин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Проекты
2020-й год
955 Борей
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