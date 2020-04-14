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ТАСС

Источник: стратегическая подлодка "Князь Владимир" войдет в состав ВМФ к концу июня

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Стратегическая атомная подводная лодка проекта "Князь Владимир"
Стратегическая атомная подводная лодка проекта "Князь Владимир".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Ранее планировалось, что она пополнит боевой состав ВМФ до конца 2019 года

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Головная стратегическая подводная лодка модернизированного проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" должна пополнить состав Военно-морского флота (ВМФ) России до конца июня 2020 года, корабль выполнит еще минимум один выход в море. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Головную подлодку проекта 955А планируется передать флоту до конца первого полугодия, то есть до конца июня. До этого момента она еще как минимум один раз выйдет в море, возможно, даже два-три раза", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что дополнительные выходы нужны "для проверки функционирования узлов и систем после устранения ряда недочетов, выявленных в ходе испытаний в 2019 году".

Первоначально планировалось, что "Князь Владимир" пополнит боевой состав ВМФ до конца 2019 года. Как сообщил ранее ТАСС другой источник в оборонно-промышленном комплексе, субмарина завершила государственные испытания в море в декабре прошлого года, однако в ходе них были выявлены определенные недостатки из-за чего сдача корабля флоту была перенесена на 2020 год.

"Князь Владимир" - первый стратегический подводный крейсер, построенный по обновленному проекту 955А (был спущен на воду в ноябре 2017 года). По данным Минобороны, он имеет меньшую шумность, лучшие системы маневрирования и удержания на глубине, а также усовершенствованную систему управления оружием. Все "Бореи" могут нести на борту по 16 ракет "Булава", также подлодки оснащены торпедными аппаратами калибра 533 мм.

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Проекты
2020-й год
955 Борей
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