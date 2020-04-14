Украинский Т-62 со 120-мм пушкой: почему забыта "самая лучшая" модернизация"

Источник изображения: Фото: Andrei-bt

Танк-солдат - Т-62 продолжал в первом десятилетии XXI оставаться на вооружении более полутора десятков стран мира. В некоторых армиях заявляли, что хотят его модернизировать. О такой возможности подумывали, например, в сухопутных войсках Египта.

Конструкторы из Харькова решили предложить свою версию обновления заслуженной боевой машины.

Внешне танк довольно сильно отличался от оригинала. Он получил комплект встроенной динамической защиты корпуса, башни и бортов.

Источник изображения: Фото: Andrei-bt

Его, в зависимости от пожеланий заказчика, должны были вооружить 125-мм пушкой КБА-3 или 120-мм КБА-101. При установке 120-мм орудия предполагалось в кормовой части башни смонтировать горизонтальный автомат заряжания. Общий боекомплект должен был составлять 40 выстрелов.

Танк планировалось оборудовать комбинированным дневно-ночным прицелом с лазерным дальномером. Ночной канал должен был иметь современный электронно-оптический преобразователь.

Старый 580-сильный двигатель предполагалось заменить на 5ТДФ мощностью 700 л.с. с соосными бортовыми коробками передач. Максимальная скорость возросла бы до 60 км/ч. Средняя скорость по грунтовой дороге - до 40 км/ч. Запас хода - до 500 км. Боевая масса машины достигла бы 39,5 тонн.

Источник изображения: Фото: Andrei-bt

Украинские конструкторы называли свою версию самой лучшей модернизацией, но ее достоинств египтяне не оценили. Не обратили на нее внимания и военные других государств. По некоторым данным, их отпугивала достаточно высокая стоимость и большой объем предстоящих переделок. Поэтому модернизируемый Т-62 так и остался в единственном экземпляре.

Лев Романов