Научный центр Минобороны создает новое защитное снаряжение для летчиков

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Научно-исследовательский испытательный центр авиационно-космической медицины и военной эргономики Минобороны РФ создает новое защитное снаряжение для летчиков с использованием современных материалов и технологий. Об этом сообщил начальник Центра доктор медицинских наук, старший научный сотрудник полковник медицинской службы Игорь Жданько.

Этой организации исполняется 85 лет. Специалисты Центра внесли свой вклад, в том числе, в подготовку собаки Лайки - первого живого существа, отправленного в космос, а также участвовали в подготовке полета Юрия Гагарина.

"Сегодня в стенах нашего центра ведутся работы по созданию нового защитного снаряжения летчика с применением современных материалов и технологий, нового поколения вентилируемого снаряжения", - сказал Жданько в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Красная звезда". Он не раскрыл подробности новых разработок.

По его словам, сейчас коллектив организации сосредоточил усилия на решении ключевых вопросов защиты и обеспечения боеспособности человека на модернизируемых и перспективных боевых летательных аппаратах. "Это обоснование способов и разработка требований к средствам защиты летчика от воздействия динамических разнонаправленных перегрузок боевого маневрирования. Оно сопряжено с вероятностью потери сознания и травмирования позвоночника, повышенным риском аварийности и снижения боевой эффективности", - отметил полковник медслужбы.

Он уточнил, что эти исследования проводятся проводятся на лабораторно-стендовой базе Центра, в составе которой уникальные моделирующие комплексы самолетов и вертолетов, а также стенды и установки, имитирующие различные факторы полета. Среди них - центрифуга, барокамера, сурдокамеры.

Также значительный объем исследований проводится в реальных полетах на самолетах и вертолетах, оборудованных соответствующей аппаратурой.

Психофизиологические исследования

Жданько сообщил, что специалисты Центра разработали и готовы применить на практике методики специальной психофизиологической подготовки летного состава для повышения устойчивости к факторам полета, в частности, к большим и длительным динамическим перегрузкам. "Для этих целей совместно с промышленностью созданы новые специальные устройства, такие как "КПТ-Э", "Статоэргометр", - рассказал он.

По его словам, в организации были созданы четыре поколения катапультных установок, которые являются лучшими в мире. Также разработана система противоударной защиты вертолета. "Созданы и эксплуатируются уникальные, не имеющие аналогов за рубежом, системы безопасности приземления боевых машин десанта с экипажем на борту", - отметил начальник Центра.

Еще одной проблемой, над которой работают специалисты организации, - совершенствование медицинского контроля за динамикой состояния здоровья, физиологических и психофизиологических резервов организма человека во время учебно-боевой подготовки.

Жданько подчеркнул, что человеческий фактор в военной авиации остается одной из самых сложных проблем для специалистов. "Технические характеристики летательных аппаратов будут неуклонно расти, в то время как психофизиологические возможности человека останутся практически на том же уровне. На комплексное решение этих важных проблем будет направлена работа центра в последующие годы", - добавил он.