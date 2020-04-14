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Известия.ru

С-400 уничтожили ракеты-мишени в небе над Астраханской областью

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Расчеты зенитного полка Ленинградского объединения противовоздушной обороны приняли участие в учениях в Астраханской области, сообщает пресс-служба Западного военного округа.


Боевые расчеты С-400 «Триумф» отработали отражение массированного ракетного удара.

«Были успешно обнаружены и поражены ракеты-мишени, имитирующие современные и перспективные средства воздушного нападения условного противника», — говорится в сообщении.

Чтобы принять участие в учениях подразделения зенитного ракетного полка совершили марш из Ленинградской области до полигона «Ашулук».

В эти же дни к финальному этапу подходят масштабные маневры надводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ). Они проводятся в акваториях Японского и Охотского морей и Тихого океана с 25 марта.

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Страны
Япония
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ
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