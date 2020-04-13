«Молния» ушла в землю

Участок НПО в Южном Тушино застроит группа ПИК

Группа ПИК Сергея Гордеева приобрела у НПО «Молния», входящего в концерн «Калашников», площадку в промзоне в Южном Тушино на северо-западе Москвы. Этот участок девелопер может объединить с 40 га на месте бывшего Тушинского машиностроительного завода (ТМЗ). Компания почти договорилась о застройке части площадей промзоны еще с одним правообладателем местных земель — группой «Букет».

Группа ПИК Сергея Гордеева приобрела в Южном Тушино участок НПО «Молния» (структура концерна «Калашников»), следует из результатов торгов. «Молния» владела 2,3 га на Новопоселковой улице, 6. На участке был расположен комплекс из шести зданий общей площадью 32 тыс. кв. м, указано в материалах торгов. ПИК уже начал снос этих строений, убедился корреспондент “Ъ”.

Участок на Новопоселковой улице расположен на территории промзоны Тушинского машиностроительного завода (ТМЗ), ограниченной улицами Свободы, Лодочной и Фабрициуса. Сама промзона занимает около 40 га, но поделена между несколькими собственниками. Кроме «Молнии» среди совладельцев земель в промзоне фармдистрибутор «СИА Интернейшнл»: им контролируется около 7 га. Но, по информации “Ъ”, застройщик пока не достиг договоренностей с компанией о застройке его площадки. Большую часть земель на месте ТМЗ контролирует группа «Букет» Владислава Бурова.

Как писал “Ъ” в октябре 2019 года, «Букет» начал договариваться с ПИК о застройке площадей ТМЗ. В ПИК в четверг подтвердили “Ъ” сделку с НПО «Молния», но не стали комментировать договоренности с «Букетом». Ранее на 40 га в промзоне в Южном Тушино предполагалось строительство более 1 млн кв. м недвижимости, включая жилье и технопарк, следует из презентации проекта (есть у “Ъ”). Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что принципиально параметры застройки пока не изменились: все будет зависеть от решения мэрии Москвы. Кроме того, добавляет он, необходимо договориться со всеми собственниками.

Сегодня город не сформулировал каких-то параметров касательно того, какой процент жилья будет выходить на рынок Сергей Гордеев, основной акционер группы ПИК, в интервью «Ведомостям» в 2017 году

Если ПИК уже начала подготовку строительной площадки на участке «Молнии», то это может свидетельствовать о том, что договоренности с другими собственниками промзоны достигнуты, считает партнер Colliers International Владимир Сергунин. По его словам, реализация фактически нового района потребует комплексного освоения в течение шести-семи лет и 40–50 млрд руб. инвестиций. Однако жилье там будет недорогим — со средней стоимостью 170–180 тыс. руб. за 1 кв. м, а около 20% участка придется отдать под сопутствующую инфраструктуру, включая коммерческую недвижимость. Консультант оценивает потенциальную выручку девелопера после реализации проекта в 90–100 млрд руб.

«Калашников» приобрел 60% акций «Молнии» в 2018 году, ранее этот пакет принадлежал «Ростеху». Остальными долями в НПО владеют миноритарные акционеры. Сделка с «Калашниковым» объяснялась попыткой спасти «Молнию» от банкротства, уточняли в самом концерне. При этом предполагалось, что кредиторская задолженность предприятия будет погашаться за счет продажи непрофильных активов, оцененных в 1,2 млрд руб., в том числе недвижимого имущества. В «Калашникове» “Ъ” уточнили, что все участки «Молнии» на территории ТМЗ уже реализованы.

Финансовые проблемы были и у «Букета»: группа управляла масложировым холдингом «Солнечные продукты». В 2018 году права требования по кредитам «Букета» у Россельхозбанка выкупили структуры «Русагро» экс-сенатора Вадима Мошковича. Его же девелоперская компания Level Group приобрела самый ликвидный участок «Букета» — 2,6 га в Причальном проезде у станции МЦК «Шелепиха».

Елизавета Макарова