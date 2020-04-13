Новая стратегия национальной безопасности Польши стала неактуальной еще до ее опубликования

Основным внутриполитическим событием в Польше в 2020 году должны стать президентские выборы, первый тур которых запланирован на 10 мая.

В последние дни депутаты сейма вели ожесточенные дебаты, проводить ли голосование в условиях пандемии коронавируса или отложить его на более поздний срок. Эти споры закончились тем, что в нижней палате парламента с минимально необходимым количеством голосов был принят закон о процедуре голосования граждан по почте.

К тому же президент и представители правящей партии «Право и справедливость» не видят оснований для переноса даты выборов. Это и не удивительно, так как по результатам последних опросов общественного мнения за действующего главу государства Анджея Дуду готовы проголосовать 52,9% опрошенных респондентов, что будет означать его победу уже в первом туре.

Для еще большей уверенности в победе действующего президента его администрацией и другими государственными органами в течение последнего года готовилась новая редакция стратегии национальной безопасности Польши. Обнародование документа планировалось в преддверии выборов. Его содержание должно было максимально подчеркнуть успехи А.Дуды и стать своеобразной программой деятельности правящего блока на следующие пять лет.

Но тут вышла незадача – в расстановку внешних и внутренних угроз безопасности Речи Посполитой вмешался коронавирус! Проект документа до его официального опубликования просочился в польскую прессу и сразу же подвергся критике, так как он основывается на обстановке, предшествующей всемирной пандемии, то есть уже перестал соответствовать реальности.

В преамбуле проекта новой стратегии, насчитывающем 33 страницы, говорится о том, что наибольшую угрозу безопасности Польши представляет «неоимпериалистическая политика руководства Российской Федерации, реализуемая в том числе с использованием военной силы». Это, по мнению авторов, выражается в наращивании военного потенциала, проведении учений, в ходе которых разыгрывается сценарий конфликта с государствами НАТО, применение ядерного оружия, а целью является дестабилизация альянса. В общем, старая песня.

Далее в документе обращается внимание на то, что безопасность государства опирается на союзников, но связи между европейскими государствами и США переживают трансформацию, выражающуюся в росте противоречий между ними. Очевидно, что в этом положении завуалированно говорится о безальтернативности исключительных связей с Соединенными Штатами, являющимися чуть ли не единственным гарантом польской безопасности.

Одной из ключевых проблем для Польши называется обеспечение энергетической безопасности. Слабыми сторонами государства обозначены старение населения, недостаток медицинских кадров и изменения климата.

Наибольшей критике польской прессы подверглось то, что наиболее актуальной проблеме последних дней в стратегии уделен всего лишь один пункт без сформулированных соответствующих выводов. В нем говорится: «Наблюдаемая интенсификация миграционных процессов создает угрозу эпидемиологической безопасности, в том числе риск распространения на территории Польши опасных инфекционных заболеваний».

В то же время в документе выделяется стабильность польской экономики, которая демонстрирует высокие темпы роста на фоне общего их замедления в мировом масштабе. Как отмечают эксперты, и этот постулат уже должен быть изменен ввиду последних тенденций в экономике.

Новой стратегией предусматривается рост расходов на оборону до уровня 2,5% ВВП к 2024 году, что также вызывает сомнение у экономистов. Кроме того, планируется создать интегрированную систему национальной безопасности, которой будет управлять комитет Совета министров во главе с премьером. При этом новые полномочия должны приобрести такие правительственные органы, как комитет кризисного управления и центр безопасности. Особое внимание авторы стратегии уделили развитию гражданской обороны.

Как сообщил польскому изданию «Речь посполита» глава Бюро национальной безопасности Павел Солох, ключевым положением проекта документа являются рекомендации по перестройке управления системой национальной безопасности.

Новая стратегия должна быть в ближайшее время подписана премьер-министром, после чего состоится ее утверждение у президента страны. В связи с этим польские эксперты задаются вопросом – будут ли внесены в проект изменения, связанные с последствиями распространения коронавируса? Такой вариант оценивается как сомнительный, так как уже практически не остается времени на согласование новых формулировок.

В связи с этим перед руководством страны стоит дилемма – обнародовать документ, не соответствующий реальной ситуации в стране и мире, или отложить его публикацию на несколько месяцев, оценив новые риски и угрозы национальной безопасности, которые появились и, возможно, еще появятся в результате распространения коронавируса.

Не исключено, что польское руководство в угоду своим заокеанским партнерам все же сохранит главный постулат о «российской угрозе» в новой стратегии, что может вызвать недовольство населения страны ввиду ожидаемых катастрофических последствий для экономики и внутриполитической ситуации государства. В этих условиях правительство Польши, вероятно, будет вынужденно значительно сократить военный бюджет и перераспределить расходы государства на более значимые нужды.

Николай Крылов