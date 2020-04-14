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Известия.ru

National Interest рассказал о пугающем НАТО российском комплексе

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Российские комплексы «Искандер» являются «большой проблемой» для НАТО и пугают альянс. Об этом 12 апреля написали в американском издании National Interest.

По мнению издания, «Искандеры» вместе с четким планом преграждения доступа и блокирования являются эффективным оружием. Так, например, комплексы, расположенные в Калининградской области, могут поразить цели в в Польше, восточных областях Германии, южной части Швеции, Латвии, Литве и Эстонии, Белоруссии и на значительной части Балтийского моря.

«Оттуда Россия может наносить удары по целям в Балтийском море, угрожая важному транспортному маршруту, и поражать цели альянса НАТО. Поскольку ракеты «Искандер» не несут ядерные боезаряды, риск ядерной конфронтации минимален», — говорится в статье.

Отмечается, что дальность полета ракеты — 400–500 км, а вес боеголовки, которую она может нести, составляет 480–700 кг. С вероятностью 50% ракета может попасть в точку, которая находится в двух-пяти метрах от заданной координаты.

Ранее 8 марта российские оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер» провели тренировки, в ходе которых отработали нанесение и отражение ракетных атак.

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