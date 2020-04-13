В Крыму прокомментировали испытания крылатой ракеты на Украине

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 апр - РИА Новости. Испытания украинской крылатой ракеты и ее попадание в цель не являются показателем угрозы для Крымского моста, на сегодняшний день ни одна из крылатых ракет, состоящих на вооружении разных государств, не способна поразить главную транспортную артерию полуострова, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее сообщалось, что на Украине провели испытания ракетного комплекса "Нептун". Ракета успешно поразила морскую цель на дистанции 75 километров от берега. Официальный Киев неоднократно называл крылатую ракету Р-360 "уничтожителем Крымского моста".

Бальбек подчеркнул, что во время пандемии коронавируса в Киеве хотят отвлечь внимание граждан от экономического простоя. "Украинцы сегодня возмущены экономическими провалами в стране, и испытания нового оружия дадут гражданам новую тему для обсуждения и гордости за экономический потенциал страны. А опасна эта ракета для Крыма или не очень - это вопрос второстепенный. А в целом за наш мост можно быть спокойным - у всего мира свежо в памяти, что бывает с теми, кто пытается создать угрозу у Крымского моста", - отметил депутат.