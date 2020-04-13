"Ничему не научились". Эксперты оценили запуск Киевом крылатой ракеты

На Украине испытали ракету Р-360 комплекса "Нептун", якобы способную за несколько минут уничтожить Крымский мост. Эксперты в эфире радио Sputnik прокомментировали испытания и рассказали, что стоит за действиями Киева.

На Украине провели испытания ракетного комплекса "Нептун". Кадры испытательного полета крылатой противокорабельной ракеты Р-360 и ее попадание в морскую цель опубликованы в YouTube. Ракета успешно поразила морскую цель на дистанции 75 километров от берега.

Официальный Киев неоднократно называл крылатую ракету Р-360 "уничтожителем Крымского моста".

Комментируя испытания украинской крылатой ракеты, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек высказал мнение, что во время пандемии коронавируса в Киеве хотят отвлечь внимание граждан от экономического простоя.

"Украинцы сегодня возмущены экономическими провалами в стране, и испытания нового оружия дадут гражданам новую тему для обсуждения и гордости за экономический потенциал страны. А опасна эта ракета для Крыма или не очень – это вопрос второстепенный. А в целом за наш мост можно быть спокойным – у всего мира свежо в памяти, что бывает с теми, кто пытается создать угрозу у Крымского моста", – сказал депутат РИА Новости.

Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik подчеркнул, что ракета не является угрозой для Крымского моста.

"Все это провокация. Относиться к этому нужно с определенным спокойствием. Однако те, кто произносит вслух угрозы в адрес РФ, должны знать, что они рискуют заплатить дорогую цену. Что касается ракеты, которую они презентуют, то это советская разработка – ракета Х-35, несколько обновленная. Но, учитывая то, как организована противовоздушная оборона Крыма, никакой угрозы эта ракета не представляет", – сказал Александр Жилин.

В свою очередь политический эксперт Владимир Джаралла отметил, что угрозы, которые демонстрируются украинской стороной, весьма показательны.

"Для Киева Крымский мост является ярчайшим символом того, что произошло за эти шесть лет. Украина окончательно рухнула во всех планах – экономическом, политическом – с тех позиций, которые она занимала. А Крым пережил масштабный процесс модернизации. И та комедия под названием "Мост никогда не будет построен", которую устраивали украинские депутаты, и затем его эффектное открытие – это до сих пор для них как нож в сердце. Их угрозы говорят о том, что украинская элита ничему не научилась", – сказал Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik.