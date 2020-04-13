"Ничему не научились". Эксперты оценили запуск Киевом крылатой ракеты

На Украине испытали ракету Р-360 комплекса "Нептун", якобы способную за несколько минут уничтожить Крымский мост. Эксперты в эфире радио Sputnik прокомментировали испытания и рассказали, что стоит за действиями Киева.
На Украине провели испытания ракетного комплекса "Нептун". Кадры испытательного полета крылатой противокорабельной ракеты Р-360 и ее попадание в морскую цель опубликованы в YouTube. Ракета успешно поразила морскую цель на дистанции 75 километров от берега.
Официальный Киев неоднократно называл крылатую ракету Р-360 "уничтожителем Крымского моста".
Комментируя испытания украинской крылатой ракеты, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек высказал мнение, что во время пандемии коронавируса в Киеве хотят отвлечь внимание граждан от экономического простоя.
"Украинцы сегодня возмущены экономическими провалами в стране, и испытания нового оружия дадут гражданам новую тему для обсуждения и гордости за экономический потенциал страны. А опасна эта ракета для Крыма или не очень – это вопрос второстепенный. А в целом за наш мост можно быть спокойным – у всего мира свежо в памяти, что бывает с теми, кто пытается создать угрозу у Крымского моста", – сказал депутат РИА Новости.
Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik подчеркнул, что ракета не является угрозой для Крымского моста.
В свою очередь политический эксперт Владимир Джаралла отметил, что угрозы, которые демонстрируются украинской стороной, весьма показательны.