Рогозин рассказал о работе над новыми МБР во время пандемии

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Сотрудники "Роскосмоса", занятые созданием новых межконтинентальных баллистических ракет и выполнением гособоронзаказа, продолжают работу, несмотря на пандемию коронавируса, рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Ранее сообщалось, что в 2020 году начнутся летные испытания новой тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Ее разработкой и производство занимаются предприятия "Роскосмоса". Об испытаниях каких-либо иных ракет в 2020 году не сообщалось.

"Персонал "Роскосмоса", который задействован на выполнении задач в интересах Минобороны, а также на непрерывных производствах, на контрольно-испытательных станциях всех наших перспективных ракет, которые мы в этом году должны сдать на испытания, Центра управления полетами … все находятся на местах", - сказал Рогозин на совещании под председательством президента.