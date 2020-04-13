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Российская газета

NI назвал пугающий НАТО российский ракетный комплекс

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Источник изображения: rg.ru

В США по достоинству оценили российский оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".


Как пишет The National Interest, это оружие внушает страх НАТО. В публикации, в частности, отмечается, что ракета комплекса "Искандер" способна поражать цели на дальности до 500 километров, а вес ее боевой части может составлять до 700 килограммов. Причем "Искандер" способен нести разные типы боеголовок.

В качестве одного из преимуществ комплекса также называется его точность. Благодаря комбинации различных систем наведения, ракета может поражать цели с вероятным отклонением всего 2-5 метров. Это гораздо более высокий показатель точности, чем, например у советских ракет Р-17, для которых отклонение при поражении цели могло составлять 50 метров.

Американское издание также акцентирует внимание на пусковой установке "Искандера", перевозящей две ракеты, расположенные бок о бок. "Машина имеет крышу для защиты ракет, а кабина защищена от угрозы химического, биологического и радиоактивного заражения. Заряжающие машины также двигаются вместе с транспортерами "Искандер" и могут осуществлять быструю перезарядку с помощью кранов", - пишет The National Interest.

Отдельно отмечается, что "Искандеры" развернуты в разных регионах России, в том числе в Калининградской области, откуда можно поражать цели, расположенные, например, в Польше, Германии, Швеции, Латвии, Литве, Эстонии и на значительной части территории Балтийского моря. Но из-за отсутствия атомных боеголовок опасность ядерной конфронтации сведена к минимуму. В материале подчеркивается, что в "Искандер" является оружием, эффективно дополняющим концепцию воспрещения доступа и маневра (A2/AD)


Руслан Мельников

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Литва
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Искандер
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