В МИД России назвали подлым приемом Госдепа умалчивание о Гагарине

Отмечаемый 12 апреля праздник в России традиционно носит название Дня космонавтики, а в остальном мире - Международного дня полета человека в космос

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Сообщение Госдепартамента США о Международном дне полета человека в космос без упоминания о Юрии Гагарине - это дезинформация и подлый прием эпохи постправды. Об этом говорится на официальной странице МИД РФ в Facebook.

Ранее на русскоязычной странице Госдепартамента в той же социальной сети появилось поздравление к 12 апреля. Отмечаемый в этот день праздник в России традиционно носит название Дня космонавтики, а в остальном мире - Международного дня полета человека в космос. "59 лет назад был совершен первый полет человека в космос", - отмечалось в сообщении внешнеполитического ведомства США над поздравительной открыткой.

"Напоминаем коллегам из Госдепартамента США, что первым человеком в космосе стал советский космонавт, его зовут Юрий Алексеевич Гагарин, - указали в ответ в российском министерстве иностранных дел. - Не упомянуть об этом - это дезинформация и подлый прием эпохи постправды".

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый полет в космос.