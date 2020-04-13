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РИА Новости

Российские предприятия нарастят выпуск медтехники в 30 раз

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Сотрудницы компании Kraftway
Сотрудницы компании Kraftway на линии сборки компьютеров на заводе электронного оборудования в городе Обнинск.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 апр - РИА Новости. Предприятия в РФ в ситуации с коронавирусом нарастят выпуск медтехники за апрель в восемь раз, за май - в 25 раз, за июнь - в 30 раз, сообщил замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

"Правительство РФ готово оказывать всем предприятиям поддержку. Предприятия наращивают свои объемы по выпуску медицинской техники, как в Великую Отечественную войну. В восемь раз за апрель стоит план повысить производство, в 25 раз - за май и в 30 раз - за июнь", - сказал Бочаров на научно-техническом совете по медицинской технике на площадке Уральского оптико-механического завода в Екатеринбурге.

Он добавил, что по итогам совета состоится подписание соглашения о создании консорциума разработчиков и производителей медицинской техники. Задача консорциума - создание линейки отечественного оборудования по всем критическим направлениям на основе единой цифровой платформы.

Ранее первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб сообщал журналистам, что Россия планирует произвести 500 аппаратов искусственной вентиляции легких в апреле, 2,5 тысячи - в мае и 3 тысячи - в июне.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,4 миллиона случаев заражения, более 85,5 тысячи человек скончались.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Россия
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Минпромторг РФ
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Проекты
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