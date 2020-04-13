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ТАСС

В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"

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МЛМ "Наука"
МЛМ "Наука".
Источник изображения: wikimedia.org

Его планируют провести на многофункциональном лабораторном модуле "Наука" в 2021 году

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Эксперимент "Вампир" по созданию кристаллов для новейших инфракрасных (ИК) датчиков, которые будут использоваться на спутниках группировки "Сфера", проведут на многофункциональном лабораторном модуле (МЛМ) "Наука" после его запуска к Международной космической станции в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по науке Александр Блошенко.

"В составе нового модуля МЛМ "Наука" предполагаем провести космический эксперимент "Вампир", что расшифровывается как "вращающееся магнитное поле". Эксперимент позволит создать неохлаждаемые матрицы с уникальными техническими характеристиками для инфракрасных датчиков", - рассказал Блошенко.

Он пояснил, что "созданные в результате новые ИК-приборы будут очень нужны в малых аппаратах дистанционного зондирования Земли, группировка которых будет формироваться в рамках программы "Сфера".

В ходе эксперимента предполагается выращивание кристаллов для ИК-датчиков в условиях невесомости во вращающемся магнитном поле. Как пояснил исполнительный директор Роскосмоса, в результате можно получить кристаллы с высокой степенью однородности свойств, чего нельзя сделать в условиях Земли.

Как сообщил в воскресенье ТАСС директор департамента перспективных программ и проекта "Сфера" госкорпорации "Роскосмос" Сергей Прохоров, проект программы будет направлен на утверждение в правительство во втором квартале 2020 года. Он отметил, что "Сфера" будет включать группировки спутников связи, аппаратов для широкополосного доступа в интернет и спутников для дистанционного мониторинга Земли на базе малых аппаратов с ИК-нагрузкой, они будут заниматься мониторингом ЧС.

Запуск МЛМ "Наука" запланирован на 2021 год. Модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

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Страны
Россия
Продукция
РПГ-29 Вампир
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МКС
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1 комментарий
№1
13.04.2020 08:24
Цитата, q
создать неохлаждаемые матрицы с уникальными техническими характеристиками для инфракрасных датчиков"
Хорошо бы. И для тепловизоров хорошо, и МКС окупаться начнёт, в ней появиться экономический смысл, а значит - перспектива на будущее.
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