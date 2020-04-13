Сложнее, чем "Ладой": как управляют в бою современным танком

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Слаженность, чувство локтя и трое как единое целое — в хорошо подготовленном экипаже современного танка понимают друг друга без слов. Для них танк — не просто боевая машина, это и оружие, и дом родной, и верный друг. О том, как распределяли обязанности между танкистами раньше и как сейчас, — в материале РИА Новости.

Без заряжающего

Экипажи танков времен Первой мировой иногда превосходили по численности футбольную команду. Так, немецким A7V управляли 18 человек. Это была неповоротливая, медленная, не отличающаяся комфортом техника. Танкистам приходилось действовать в сильной духоте, а боевое отделение заполняли пороховая гарь и пары бензина.

Немецкий танк A7V, захваченный 26-м австралийским батальоном во Франции 14 июля 1918 года Источник изображения: © Фото : Public domain

По мере развития инженерной мысли численность экипажей сокращалась. В межвоенный период, к примеру, появился новый класс боевых машин — танкетки, которыми управляли в одиночку или вдвоем. Интерес военных к многобашенным танкам в 1930-е годы вернул большие экипажи. Так, советский Т-35 вели в бой 11 красноармейцев.

Пятибашенный тяжелый танк Т-35, воссозданный по советским чертежам, в городе Верхняя Пышма Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Самым знаменитым советским танком Второй мировой Т-34-85 — управляли пятеро: механик-водитель, наводчик-оператор, заряжающий, стрелок-радист и командир. В ранних версиях этой модели за стрельбу отвечал командир, что сильно отвлекало его от руководства экипажем и ведения боя.

Средний танк Т-34-85 на военном параде, посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

В первых послевоенных танках стрелка-радиста упразднили. Рацию доверили командиру, приказы доходили до бойцов быстрее. А с появлением в войсках новых Т-64 и Т-72 с автоматизированной боеукладкой отпала нужда в заряжающих. Это фирменная особенность советской школы танкостроения — в большинстве западных машин снаряды до сих пор досылают вручную. Таким образом, экипаж всех современных российских танков состоит из трех человек: командира, оператора-наводчика и механика-водителя.

Боевое трио

Главный в танке — командир. Он руководит экипажем в бою, на учебе, во время техобслуживания и подчиняется взводному. На эту должность назначают сержанта, прошедшего специальное обучение. В 1950-е в Советской армии танком командовал старшина, в Великую Отечественную — офицер.

Командир танка Т-72Б3 на выставке вооружений и спецоборудования в рамках Дня инноваций Восточного военного округа во Владивостоке Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

В бою командир — глаза и мозг экипажа. Он следит за обстановкой через панорамный прицел и другие средства наблюдения, держит связь с командованием, определяет цели и направление движения. Это требует способности быстро принимать решения, ориентироваться в происходящем, держать в уме показатели множества приборов и индикаторов, которых в современном танке — как в космическом корабле. Рабочее место командира Т-90 и Т-72Б3 — в башне, справа от казенника орудия.

Наводчик-оператор, по сути, — заместитель командира. Штатное воинское звание — ефрейтор. В бою он ведет огонь из пушки и пулемета по объектам, указанным командиром или обнаруженным самостоятельно. Кроме того, отвечает за наведение противотанковых управляемых ракет, также отстреливаемых из основного орудия. Чтобы точно определять расстояние до цели и быстро выполнять приказы, наводчику нужны хороший глазомер и отменная реакция.

Современные российские машины оснащены комбинированными прицелами "Сосна-У" с лазерным дальномером и интегрированным тепловизионным каналом, значительно упрощающими стрельбу. Рабочее место оператора-наводчика — в башне, слева от казенника. Он же досылает снаряды вручную, если механизм заряжания вдруг выйдет из строя.

Третий член экипажа — механик-водитель — управляет танком, подчиняясь командиру, и отвечает за исправность ходовой части. Его задача — вести танк в любых условиях, и на марше, и в боевых порядках, преодолевать препятствия и заграждения, труднопроходимые участки местности, выбирать оптимальные режимы движения и маршруты. Он также должен наблюдать за полем боя, докладывать командиру о замеченных целях и обеспечивать наводчику орудия наилучшие условия для стрельбы.

Танк Т-80У Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

Кроме того, мехвод отвечает за эффективное использование вверенной ему техники, экономное расходование топлива и смазочных материалов, поддерживает двигатель, вспомогательные механизмы, электрооборудование, гидросистемы и другие агрегаты в исправном состоянии.

Штатное воинское звание — рядовой или ефрейтор. При отборе в механики-водители приоритет отдают призывникам, с гражданки знакомым с гусеничной техникой. Рабочее место — в отделении управления в передней части танка.

Ограничения по росту

Хотя каждая должность в экипаже требует специфических знаний и навыков, все танкисты взаимозаменяемы. Так, мехвод при необходимости встает к орудию, а командир — садится за рычаги. Если в бою один из танкистов покинет строй, его место займет другой.

Танковый биатлон в Забайкалье Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Кроме того, и командир, и оператор-наводчик обязаны помогать мехводу в полевом ремонте и обслуживании танка. К примеру, в одиночку почистить пушку невозможно чисто физически. И еще одна особенность танкистов — сравнительно небольшой рост, не больше 175 сантиметров. Боевые машины достаточно тесные, рослому солдату внутри не развернуться.

Экипаж танка Т-14 на гусеничной платформе "Армата" Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Это, впрочем, не касается новейших российских танков Т-14 на платформе "Армата": они гораздо просторнее компактных Т-72, Т-80 и Т-90. Впервые экипаж располагается бок о бок в бронированной капсуле в передней части машины.

Кроме того, львиную долю задач берет на себя автоматика: Т-14 буквально напичкан современной электроникой, значительно упрощающей работу танкистам.