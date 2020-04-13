Правительство одобрило проект стратегии для обрабатывающей промышленности

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Правительство России одобрило сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ до 2024 года и на период до 2035 года, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект сводной стратегии представлен Минпромторгом России. Уточняется, что стратегической целью развития обрабатывающей промышленности определено формирование в РФ конкурентоспособного промышленного сектора с высоким экспортным потенциалом, обеспечивающего достижение национальных целей развития.

Кроме того, правительство поручило Минпромторгу до 1 мая 2021 года обеспечить корректировку отраслевых стратегий развития для их приведения в соответствие со Сводной стратегией развития обрабатывающей промышленности РФ до 2024 года и на период до 2035 года, а также совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти до 15 мая 2020 года представить материалы для рассмотрения у председателя правительства Михаила Мишустина по вопросам развития станкоинструментальной промышленности и систем накопления энергии.

Заместителю председателя правительства РФ Юрию Борисову поручено обеспечить контроль и координацию данной работы.