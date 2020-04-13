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РИА Новости

Американское СМИ рассказало о российском комплексе, которого боится НАТО

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Пуск крылатых ракет расчетами ОТРК "Искандер" на учениях "Гром-2019"
Пуск крылатых ракет расчетами ОТРК "Искандер" на учениях "Гром-2019".
Источник изображения: © ТРК "Звезда"/Минобороны РФ

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российские комплексы "Искандер" представляют собой "большую проблему", которой боится НАТО, пишет National Interest.

Издание отмечает, что эти системы в сочетании с четкой стратегией преграждения доступа и блокирования являются эффективным оружием.

В статье указывается, что "Искандеры" развернуты в различных российских регионах. Их размещение в Калининградской области дает возможность поражать цели в Польше, Латвии, Литве, Эстонии, а также на востоке Германии и юге Швеции. Помимо этого, в зоне поражения комплексов находится и большая часть Балтийского моря.

NI подчеркивает, что дальность ракеты составляет примерно 400-500 километров, при этом она может нести боеголовки весом от 480 до 700 килограммов. Транспортер комплекса способен перевозить сразу две ракеты. "Искандер" может наносить удары с круговым вероятным отклонением от двух до пяти метров.

"Проще говоря, "Искандер" с вероятностью в 50 процентов попадает точку, находящуюся в двух-пяти метрах от заданной координаты", — объясняет National Interest.

Базирующиеся в Калининграде комплексы издание называет "наглядным проявлением российской силовой дипломатии".

"Оттуда Россия может наносить удары по целям в Балтийском море, угрожая важному транспортному маршруту, и поражать цели альянса НАТО. Поскольку ракеты "Искандер" не несут ядерные боезаряды, риск ядерной конфронтации минимален", — отмечается в статье.

В завершение National Interest называет российский ракетный арсенал огромным и впечатляющим, учитывая, что он находится в состоянии готовности к эксплуатации.

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Страны
Германия
Латвия
Литва
Польша
Россия
США
Швеция
Эстония
Продукция
Искандер
Проекты
NATO
Ядерный щит
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