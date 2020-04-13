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Военное обозрение

Украинским генералам и адмиралам разрешили служить до 70 лет

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Источник изображения: topwar.ru

Украинский президент внёс изменения в Положении о прохождении военной службы. Речь идёт о законодательной норме, которая предусматривает возрастной регламент прохождения службы в Вооружённых силах Украины.

Так, в новой версии Положения отсутствует норма по прежнему ограничению на продление срока службы «для опытных специалистов». Другими словами, если в украинской армии специалист признаётся опытным, то он может продлевать контракты без имевшихся ранее ограничений. И, на этом основании, контракт может быть продлён на срок до пяти лет сверх предельного возраста нахождения на службе.

При этом возникли вопросы относительно параметров определения опытности одних и недостаточной опытности других.

К новой норме относится и пересмотр планки предельного возраста для генеральской службы.

В Положении говорится о том, что для украинских генералов и адмиралов предельный возраст службы (в том числе в военном резерве) составляет 65 лет. Теперь же, если руководствоваться нормой о возможном продлении предельного срока на пять лет, то для генералов и адмиралов армии и флота Украины предельный возраст пребывания на службе составит 70 лет.

Источник изображения: topwar.ru

Эта публикация в украинских СМИ о решении Владимира Зеленского вызвала неоднозначную реакцию в украинском обществе. Одни считают такую меру вынужденной, но правильной, другие уверены, что она усложнит процесс продвижения по службе для молодых офицеров.

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Страны
Украина
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