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Военное обозрение

В прессе Франции заявили о «войне заявлений» Дмитрия Рогозина и Илона Маска

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Источник изображения: Твиттер/Дмитрий Рогозин

Во французской прессе в День космонавтики вышел материал, в котором рассказывается о противостоянии России и США в космической отрасли, в том числе о противостоянии, если можно так выразиться, в риторике. В редакционной статье La Tribune заявлено о том, что сегодня «идёт противостояние между компанией SpaceX и Россией».

Из статьи:

Это война заявлений Дмитрия Рогозина и Илона Маска.

В статье La Tribune говорится следующее:

Россия считает, что SpaceX снижает цены на запуски, а также получает выгоду от санкций США против Москвы. Илон Маск советует им запускать многоразовые пусковые установки. Глава Российского космического агентства Дмитрий Рогозин в субботу обвинил американскую компанию SpaceX миллиардера Илона Маска в занижении цен на коммерческие запуски, вынудившие Россию снизить и свои тарифы.

В материале приводится публикация главы Роскосмоса в Твиттере:

В этом весь цинизм и лицемерие наших оппонентов. Вместо честной борьбы на рынке космических пусков, они лоббируют против нас санкции и безнаказанно используют демпинг. А когда их спрашивают о реальной цене пусковой услуги, краснеют и вместо ответа пытаются навести тень на плетень.

В той же статье приводится высказывание Илона Маска, ответившего на заявления о демпинге. По словам владельца SpaceX, «проблема в том, что пусковые установки и космические аппараты SpaceX можно использовать повторно примерно в 80% случаев, в том время как у России подобного нет».

La Tribune тем временем напомнило своим читателям об ироничном заявлении Дмитрии Рогозина, сделанном несколько лет назад. Речь идёт о том, как Рогозин говорил о «возможном использовании батутов для отправки США своих астронавтов в космос».

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Страны
Россия
США
Франция
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
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