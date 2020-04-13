Российские «Панцири» защищают американскую военную базу

На спутниковых снимках американской авиабазы Таджи в Ираке обнаружен довольно курьезный момент.

Для обороны объекта от атак с воздуха используется российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», отмечает Free news. Примечательно, что на вооружении армии США нет данного оружия. Более того, высокопоставленные военные чиновники «нахваливают свое болото», заявляя, что их аналоги гораздо эффективнее и надежнее российских.

Позже выяснилось, что «Панцирь» принадлежит иракской армии и был направлен для защиты авиабазы по просьбе американских военных.

Пока точно не ясно, как долго российский ЗПРК охраняет американский объект. Однако, исходя из того, что спутниковые снимки датированы 10 марта 2020 года, можно предположить, что «Панцирь» завезли ранее во время активной фазы противостояния с Ираном.