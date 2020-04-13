Новый глава минобороны отменил «реформу» ВСУ

Действующий министр обороны Андрей Таран отменил указ своего предшественника Степана Полторака от марта 2019 года о трансформации сил обороны. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте министерства.

«Признать таким, что «потерял действие как реализован», приказ Министерства обороны Украины от 29 марта 2019 года №141 «О трансформации системы объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных силах Украины», – говорится в тексте документа, подписанного Тараном 31 марта 2020 года. Как пишет UNIAN.net, такое решение о «реализации реформы» вызвало недоумение со стороны иностранных советников и экспертов и было воспринято неоднозначно в самом минобороны.

По оценкам профильной рабочей группы, для того чтобы полностью реализовать реформу, нужно внести изменения в более 15 законов, а также принять более 20 актов Кабмина, которые до сих пор находятся в разработке.