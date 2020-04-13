Войти
Военно-промышленный курьер

Новый глава минобороны отменил «реформу» ВСУ

367
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Действующий министр обороны Андрей Таран отменил указ своего предшественника Степана Полторака от марта 2019 года о трансформации сил обороны. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте министерства.

«Признать таким, что «потерял действие как реализован», приказ Министерства обороны Украины от 29 марта 2019 года №141 «О трансформации системы объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных силах Украины», – говорится в тексте документа, подписанного Тараном 31 марта 2020 года. Как пишет UNIAN.net, такое решение о «реализации реформы» вызвало недоумение со стороны иностранных советников и экспертов и было воспринято неоднозначно в самом минобороны. 

По оценкам профильной рабочей группы, для того чтобы полностью реализовать реформу, нужно внести изменения в более 15 законов, а также принять более 20 актов Кабмина, которые до сих пор находятся в разработке. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
2020-й год
Похожие новости
14.10.2019
Military Watch оценило шансы России построить собственные вертолетоносцы
26.02.2018
Деньги на воздух: Турция заменит американские самолеты
17.11.2015
"Булаву" наконец-то научили летать
09.11.2015
Пентагон решил выпустить на поле боя рельсотрон
04.03.2014
Как битва советских конструкторов привела к созданию лучшего ракетного двигателя
15.01.2014
Китай: покупает, копирует, производит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.04 09:32
  • 441
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 13.04 09:01
  • 37
Кому выгодно убийство экономики
  • 13.04 09:01
  • 2
«Киссинджер все еще толкает миф о прекрасном новом мировом порядке»
  • 13.04 08:59
  • 28
Ракетный Истребитель Танков(РИТ).
  • 13.04 08:42
  • 2
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 13.04 08:33
  • 1
Радар "Контейнер" в Мордовии ежедневно сопровождает порядка 10 тыс. воздушных объектов - Минобороны РФ
  • 13.04 08:28
  • 1
Роскосмос планирует во втором квартале представить программу "Сфера" в правительство
  • 13.04 08:24
  • 1
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 13.04 07:29
  • 3
С Байконура стартовал «Союз» полностью российской сборки
  • 13.04 07:21
  • 2
Рогозин посетовал на "крайне негативное влияние" коронавируса на работу Роскосмоса
  • 13.04 06:39
  • 170
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.04 05:52
  • 1
Боестолкновение на границе ядерных держав: Индия нанесла удар с применением 155-мм гаубиц FH77 Bofors
  • 13.04 04:46
  • 2
Путин потребовал адекватных мер по борьбе с коронавирусом
  • 12.04 23:22
  • 3
Концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ за 2020 год на АК-12
  • 12.04 18:38
  • 3
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году