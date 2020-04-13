Нидерланды вооружатся «Экскалибуром»

Ещё одна европейская страна получит на вооружение высокоточные артиллерийские боеприпасы. Вчера, 11 апреля, портал defence-blog.com сообщил о том, что Государственный департамент США одобрил продажу «умных» артиллерийских снарядов Excalibur армии Нидерландов.

Минобороны Нидерландов запросило продажу 199 снарядов Excalibur Increment IB M982Al. Вместе с технической и логистической поддержкой, сопутствующим оборудованием, а также обучением артиллеристов потенциальный контракт оценивается в $40,5 млн.

Снаряд M982 Excalibur Источник изображения: defence-blog.com

Боеприпас Excalibur совместим артиллерийскими системами M777, M109, M198, Archer, PzH2000, AS90, K9 и G6. В армии Нидерландов снаряды Excalibur будут использоваться самоходными артиллерийскими установками PzH2000NL.

Активно-реактивные снаряды M982 Excalibur позволяют поражать цели на расстоянии в два-три раза большем, чем обычные боеприпасы. В зависимости от типа орудия максимальная дальность Excalibur составляет от 40 до 57 км. При этом максимальное отклонение от точки прицеливания для новейших модификаций снаряда не превышает 2 м (благодаря спутниковому наведению).