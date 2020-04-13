Войти
WarSpot

Нидерланды вооружатся «Экскалибуром»

284
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Ещё одна европейская страна получит на вооружение высокоточные артиллерийские боеприпасы. Вчера, 11 апреля, портал defence-blog.com сообщил о том, что Государственный департамент США одобрил продажу «умных» артиллерийских снарядов Excalibur армии Нидерландов.

Минобороны Нидерландов запросило продажу 199 снарядов Excalibur Increment IB M982Al. Вместе с технической и логистической поддержкой, сопутствующим оборудованием, а также обучением артиллеристов потенциальный контракт оценивается в $40,5 млн.

Снаряд M982 Excalibur

Источник изображения: defence-blog.com

Боеприпас Excalibur совместим артиллерийскими системами M777, M109, M198, Archer, PzH2000, AS90, K9 и G6. В армии Нидерландов снаряды Excalibur будут использоваться самоходными артиллерийскими установками PzH2000NL.

Активно-реактивные снаряды M982 Excalibur позволяют поражать цели на расстоянии в два-три раза большем, чем обычные боеприпасы. В зависимости от типа орудия максимальная дальность Excalibur составляет от 40 до 57 км. При этом максимальное отклонение от точки прицеливания для новейших модификаций снаряда не превышает 2 м (благодаря спутниковому наведению).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Нидерланды
США
Продукция
M109
M982 Excalibur
PzH 2000
Компании
M777
Похожие новости
24.12.2019
The National Interest (США): артиллерия России превосходит артиллерию американской армии
27.09.2018
"Экскалибур" планирует на цель
23.11.2012
Ствольная и реактивная артиллерия: характеристики, применение, перспективы развития
24.10.2012
Новый образ Бога войны
22.12.2011
Продолжается сокращение PzH 2000
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.04 09:32
  • 441
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 13.04 09:01
  • 37
Кому выгодно убийство экономики
  • 13.04 09:01
  • 2
«Киссинджер все еще толкает миф о прекрасном новом мировом порядке»
  • 13.04 08:59
  • 28
Ракетный Истребитель Танков(РИТ).
  • 13.04 08:42
  • 2
Конгрессмены США потребовали от Пентагона снять с должности главкома ВМС за выпады в адрес капитана авианосца "Рузвельт"
  • 13.04 08:33
  • 1
Радар "Контейнер" в Мордовии ежедневно сопровождает порядка 10 тыс. воздушных объектов - Минобороны РФ
  • 13.04 08:28
  • 1
Роскосмос планирует во втором квартале представить программу "Сфера" в правительство
  • 13.04 08:24
  • 1
В Роскосмосе раскрыли детали эксперимента "Вампир"
  • 13.04 07:29
  • 3
С Байконура стартовал «Союз» полностью российской сборки
  • 13.04 07:21
  • 2
Рогозин посетовал на "крайне негативное влияние" коронавируса на работу Роскосмоса
  • 13.04 06:39
  • 170
Страна не работает до 30 апреля
  • 13.04 05:52
  • 1
Боестолкновение на границе ядерных держав: Индия нанесла удар с применением 155-мм гаубиц FH77 Bofors
  • 13.04 04:46
  • 2
Путин потребовал адекватных мер по борьбе с коронавирусом
  • 12.04 23:22
  • 3
Концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ за 2020 год на АК-12
  • 12.04 18:38
  • 3
Новый "летающий радар" А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году